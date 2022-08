US OPEN / QUALIFICATIONS

Hommes



1er tour

Constant Lestienne (FRA, n°1) bat Andrea Vavassori (ITA) : 6-3, 6-1

Geoffrey Blancaneaux (FRA) bat Oliver Crawford (USA) : 6-3, 6-4

Enzo Couacaud (FRA) bat Matheus Pucinelli De Almeida (BRE) : 6-3, 6-2

Gilles Simon (FRA) bat Michael Mmoh (USA) : 2-6, 7-5, 6-1

Jesper de Jong (PBS) bat Antoine Escoffier (FRA) : 7-6 (4), 6-1

Grégoire Barrère (FRA) bat Juan Pablo Varillas (PER, n°5) : 6-2, 6-2

Francesco Maestrelli (ITA) bat Manuel Guinard (FRA) : 7-5, 6-4

Alexander Ritschard (SUI) bat Evan Furness (FRA) : 6-1, 6-2

Corentin Moutet (FRA, n°11) bat Nino Serdarusic (CRO) : 6-4, 6-2

Hugo Grenier (FRA, n°17) bat Giulio Zeppieri (ITA) : 1-6, 6-3, 6-4

Brandon Holt (USA) bat Alexandre Muller (FRA) : 3-6, 6-4, 7-6 (5)

Dalibor Svrcina (RTC) bat Laurent Lokoli (FRA) : 1-6, 6-4, 6-2



2eme tour

Geoffrey Blancaneaux (FRA) bat Constant Lestienne (FRA, n°1) : 6-4, 6-7 (4), 6-3

Enzo Couacaud (FRA) bat Jan-Lennard Struff (ALL, n°23) : 4-6, 7-6 (3), 6-2

Matteo Arnaldi (ITA) bat Gilles Simon (FRA) : 6-1, 3-6, 6-4

Christopher Eubanks (USA) bat Grégoire Barrère (FRA) : 7-6 (6), 6-7 (2), 7-6 (4)

Corentin Moutet (FRA, n°11) bat Filip Misolic (AUT) : 6-2, 6-4

Hugo Grenier (FRA, n°17) bat Francesco Passaro (ITA) : 7-6 (12), 6-1



3eme tour

Enzo Couacaud (FRA) bat Geoffrey Blancaneaux (FRA) : 7-5, 6-0 (QUALIFIE)

Yibing Wu (CHN) bat Corentin Moutet (FRA, n°11) : 7-6 (5), 6-2

Norbert Gombos (SLQ, n°13) bat Hugo Grenier (FRA, n°17) : 6-4, 3-6, 6-3



Corentin Moutet est qualifié en tant que lucky loser.



Femmes



1er tour

Léolia Jeanjean (FRA) bat Ipek Oz (TUR) : 5-7, 7-5, 6-0

Astra Sharma (AUS) bat Jessika Ponchet (FRA) : 1-6, 6-1, 7-6 (10)

Rebeka Masarova (ESP) bat Séléna Janicijevic (FRA) : 7-5, 6-7 (7), 6-4

Clara Burel (FRA, n°28) bat Seone Mendez (AUS) : 6-2, 3-1 abandon

Moyuka Uchijima (JAP, n°26) bat Elsa Jacquemot (FRA) : 6-7 (8), 7-6 (7), 6-4

Daria Snigur (UKR, n°22) bat Tessah Andrianjafitrimo (FRA) : 7-6 (4), 6-1

Chloé Paquet (FRA, n°12) bat Katharina Gerlach (ALL) : 6-7 (4), 6-4, 6-3

Sara Bejlek (RTC) bat Kristina Mladenovic (FRA, n°14) : 6-4, 1-6, 6-4

Katie Boulter (GBR, n°25) bat Fiona Ferro (FRA) : 6-2, 6-3



2eme tour

Léolia Jeanjean (FRA) bat Varvara Flink (RUS) : 6-3, 6-2

Clara Burel (FRA, n°28) bat Arianne Hartono (PBS) : 4-6, 6-3, 6-4

Chloé Paquet (FRA, n°12) bat Anna Blinkova (RUS) : 6-7 (3), 6-3, 6-1



3eme tour

Léolia Jeanjean (FRA) bat Georgina Garcia Pérez (ESP) : 6-2, 6-0 (QUALIFIEE)

Clara Burel (FRA, n°28) bat Misaki Doi (JAP, n°7) : 2-6, 6-4, 7-6 (10) (QUALIFIEE)

Linda Fruhvirtova (RTC) bat Chloé Paquet (FRA, n°12) : 6-4, 3-6, 6-3