US OPEN / QUALIFICATIONS

Du 24 au 27 août 2021



Hommes

2eme tour

Constant Lestienne (FRA) - Oscar Otte (ALL, n°23)

Hugo Gaston (FRA, n°11) - Ruben Bemelmans (BEL)

Maxime Janvier (FRA) - Paolo Lorenzi (ITA)



1er tour

Benjamin Bonzi (FRA, n°1) - Daniel Masur (ALL)

Constant Lestienne (FRA) bat Andrea Pellegrino (ITA) : 7-5, 4-6, 6-0

Enzo Couacaud (FRA) - Tomas Etcheverry (ARG, n°21)

Quentin Halys (FRA) - Samir Banerjee (USA)

Maxime Janvier (FRA) bat Elias Ymer (SUE) : 6-1, 6-3

Hugo Gaston (FRA, n°11) bat Vit Kopriva (RTC) : 6-4, 6-2

Gastao Elias (POR) bat Hugo Grenier (FRA) : 3-6, 6-4, 6-4

Mikhail Kukushkin (KAZ, n°13) - Mathias Bourgue (FRA)

Nicolas Moreno de Alboran (USA) - Antoine Hoang (FRA, n°28)

Jiri Lehecka (RTC) bat Alexandre Muller (FRA) : 6-1, 6-4



Femmes

2eme tour

Marina Melnikova (RUS) - Harmony Tan (FRA, n°23)



1er tour

Anna Karolina Schmiedlova (SLQ, n°2) bat Tessah Andrianjafitrimo (FRA) : 6-3, 4-6, 6-3

Yuliya Hatouka (BIE) bat Jessika Ponchet (FRA) : 6-2, 6-3

Océane Dodin (FRA, n°5) - Jessica Pieri (ITA)

Ysaline Bonaventure (BEL, n°19) bat Amandine Hesse (FRA) : 7-5, 5-7, 6-2

Harmony Tan (FRA, n°23) bat Lesley Pattinama Kerkhove (PBS) : 6-2, 6-2

Jaqueline Cristian (ROU, n°26) bat Chloé Paquet (FRA) : 7-6 (3), 7-5