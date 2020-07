US Open : Pas d'inquiétude pour les organisateurs

The @USTA continues its plans to host both the US Open and the Western & Southern Open at the USTA Billie Jean King National Tennis Center. pic.twitter.com/kERAtMcvrS

— US Open Tennis (@usopen) July 31, 2020

Confiance totale dans le protocole sanitaire mis en place

Alors que les nuages continuent de s’amonceler, l’US Open tient bon. Face à une propagation du coronavirus hors de contrôle et de nombreuses restrictions d’entrée sur le territoire des Etats-Unis, les organisateurs du tournoi ATP de Washington ont récemment confirmé qu’ils jetaient l’éponge. Une décision qui a alors mis un peu plus de doute sur la tenue de l’US Open du 31 août au 13 septembre prochain, mais également du tournoi de Cincinnati exceptionnellement délocalisé à Flushing Meadows. Mais, par voir de communiqué, la Fédération Américaine de tennis (USTA) s’est montrée confiance. « L’USTA continue ses plans pour organiser l’US Open et accueillir tant le tournoi de Cincinnati que l’US Open à l’USTA Billie Jean King National Tennis Center. Nous restons confiants sur le fait que notre principale priorité, la santé et la sécurité de tous ceux qui participeront à ces deux tournois, reste sur les rails. »Afin de permettre la tenue des deux événements, les organisateurs ont développé un protocole sanitaire drastique qui sera imposé à toutes les parties prenantes, dont les joueurs. Et c’est la solidité de ce plan qui donne cette confiance à l’USTA. « En collaboration avec notre groupe d’experts médicaux, notre équipe de sécurité et l’Etat de New York, nous avons développé un plan de santé et de sécurité solide afin de limiter les risques de contamination au sein d’un environnement confiné qui comprend le site du tournoi et les hôtels des joueurs, rappelle la Fédération Américaine. L’Etat de New York continue d’être un des endroits les plus sécurisés du pays en ce qui concerne le coronavirus. » Assurant collaborer de près avec l’ATP et la WTA, l’USTA confirme également que l’intégralité de ce plan sera rendue publique d’ici le début du tournoi de Cincinnati le 22 août prochain.