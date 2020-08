US Open : Ostapenko renonce

Prévu du 31 août au 14 septembre prochains, l'US Open n'est pas encore sûr de pouvoir avoir lieu cette année. La faute à la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. Aux Etats-Unis, pays le plus touché de la planète, elle semble ainsi même être tout bonnement hors de contrôle. Toutefois, cela n'empêche pas certains joueurs et autres joueuses d'annoncer dès maintenant qu'ils ne seront pas présents, si le tournoi a évidemment bien lieu. Dernière en date, Jelena Ostapenko. La joueuse lettone, aujourd'hui redescendue à la 41eme place mondiale, n'a aucunement l'intention de traverser l'Atlantique, pour y disputer la tournée américaine. Son futur forfait pour l'habituel quatrième et dernier Grand Chelem de l'année est donc plus qu'évident. La native de Riga, qui prendra part au tournoi de Prague, prévu entre le 10 et le 16 août prochains, s'est ainsi expliquée auprès des médias locaux : « L'Amérique n'est pas dans mes projets, c'est trop dangereux pour l'instant et je ne veux pas risquer ma santé ou celle des autres. »

Un troisième tour comme meilleur résultat à l'US Open

Lauréate de Roland-Garros en 2017, la joueuse de 23 ans n'a jamais connu de coups d'éclat du côté de Flushing Meadows. En effet, en cinq participations, elle n'a jamais réussi à passer le troisième tour. Un stade de la compétition atteint à trois reprises, sur les trois dernières éditions. En 2017, Ostapenko avait alors buté sur la Russe Daria Kasatkina, en 2018 sur une autre Russe, en la personne de Maria Sharapova, alors que l'année dernière, c'est l'Américaine Kristie Ahn qui lui avait barré la route. Pour rappel, la saison 2020 de tennis, interrompue depuis la mi-mars, a repris officiellement ses droits ce lundi 3 août, du côté de Palerme en Italie, pour ce qui est de la WTA. Pour les hommes, il faudra encore patienter un petit peu. En effet, c'est à partir du 20 août prochain que le Masters 1000 de Cincinnati, délocalisé du côté de New York, fera office de reprise pour l'ATP. Si tout se passe bien.