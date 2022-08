US Open : Murray cherche la cause de ses crampes

Murray : "Je me sens un peu mieux"

Avec seulement une victoire (contre Stan Wawrinka) pendant la tournée sur dur nord-américaine, Andy Murray ne s’annonce pas comme un favori de l’US Open, où il avait triomphé il y a dix ans, loin de là. L’Ecossais de 35 ans, 49eme mondial, débutera son tournoi lundi contre l’Argentin Francesco Cerundolo, tête de série n°24, avant un possible éventuel troisième tour contre Matteo Berrettini. En attendant de voir s’il va loin dans le dernier Majeur de l’année, Andy Murray aimerait avoir une réponse à sa question. Pourquoi souffre-t-il de crampes à la fin de ses matchs ? «» a confié l’ancien n°1 mondial en conférence de presse. J'ai l'impression d'être dans une forme décente, c'est pourquoi c'est préoccupant. Les résultats des tests étaient des nouvelles positives mais je ne sais pas vraiment pourquoi cela se produit encore."Pendant le tournoi new yorkais, le Britannique assure qu'il va surveiller de près la quantité de boisson ingurgitée avant et pendant les matchs. "Je vais devoir être un peu plus précis dans la surveillance de ce que je bois et je mange avant mes matchs, d’autant que la température est élevée à New York. J'apporte des bouteilles d'un litre et demi sur le terrain pour m'assurer de boire suffisamment aux moments appropriés.Si vous en prenez trop, vous pouvez vous sentir ballonné. Les derniers jours d'entraînement, je me suis en fait senti un peu mieux dans les conditions, alors j'espère que tout ira bien lundi. » Franceso Curundolo est prévenu.