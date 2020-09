US Open : Mannarino a "encore de la bouffe de samedi soir sur le bureau"

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/us-open-2020-adrian-mannarino-ma-chambre-on-vit-dans-le-bordel-CNT000001sWmYW.html"][/EMBED]Adrian Mannarino a expliqué, puisqu'il a lui aussi côtoyé Benoit Paire (testé positif, avant d'être déclaré négatif) : "On respecte les règles à fond et la sécurité de tous, les femmes de ménage n'ont pas accès à nos chambres. Il faut refaire son lit, on retourne aux bases. C'est le bordel. Sans doute que pour Paire aussi. Au bout de quinze minutes dans une chambre, il y a des affaires partout. J'ai encore de la bouffe de samedi soir sur le bureau. C'est particulier. On nous laisse les draps et les serviettes à l'extérieur de la chambre. Refaire nous-même notre lit, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué non plus, on devrait s'en sortir. Mais s'il y a trop de laisser-aller, on peut vite retomber dans une chambre d'ado."Mannarino, qualifié pour le troisième tour après sa victoire face à Jack Sock mercredi, affrontera Alexander Zverev pour tenter l'exploit.(ainsi que tous leurs staffs) : "On s'envoie des conneries, ça nous aide à garder le moral. On est plutôt de bonne humeur, les journées ne sont pas interminables. On est encore dans le tournoi, on fait au mieux pour passer le temps. Pour Kristina Mladenovic, c'est différent. Pour ma part, on a tellement l'habitude de vivre dans nos chambres d'hôtel, ça ne me dérange pas plus que ça... On savait que ce serait différent et qu'on ne pourrait pas profiter de Manhattan."