US Open : L’hôpital provisoire a été démonté

Serait-ce le signe d’un début de lumière au bout du tunnel pour New York, épicentre de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis ? L’avenir nous le dira, mais toujours est-il que l’hôpital provisoire qui avait été construit début avril dans le Billie Jean King National Tennis Center, à Flushing Meadows, où se déroule habituellement l’US Open fin août début septembre, a été démonté ce jeudi. L’hôpital mesurait l’équivalent de douze courts de tennis indoor, et le dernier patient vient de le quitter. L’endroit va donc être désinfecté, et pourra ensuite de nouveau recevoir des joueurs de tennis d’ici un mois, si les autorités le permettent. Le court Louis Armstrong, le deuxième court le plus important de l’US Open, sert quant à lui de lieu de stockage pour les repas des patients, des soignants et des élèves, et cela devrait être le cas jusqu’au 22 mai.