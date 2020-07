US Open : Les drones, une crainte majeure pour les organisateurs

En 2015, un match du deuxième tour avait été perturbé par un drone



Une reprise en suspens

Alors que la tenue de l' US Open n'est pas encore assurée, New York met tout en œuvre pour que le tournoi du Grand Chelem se déroule dans les meilleures conditions.D'après TMZ, la police new-yorkaise va mettre des moyens en place pour lutter contre le survol de Flushing Meadows par des drones.Avec l'organisation d'un tel tournoi à huis clos, la NYPD semble craindre un afflux d'engins téléguidés au-dessus des courts de l'USTA National Tennis Center. Une menace insolite qui semble être prise au sérieux. Les forces de l'ordre se préparent à former une équipe de riposte.Des moyens de détection des drones vont être mis en œuvre. Sauf autorisation, l'utilisation de drones n'est pas autorisée à Big Apple. Néanmoins, la possibilité que des engins volants viennent perturber la tenue du tournoi est légitime. En 2015, un incident impliquant un drone avait eu lieu lors de l'US Open. Pendant un match du deuxième tour entre Flavia Pennetta et Monica Niculescu, un drone s'était écrasé dans les tribunes. Heureusement, il n'y avait eu aucun blessé. Ce survol n'avait évidemment pas été autorisé.L'US Open doit se dérouler du 31 août au 13 septembre. La tenue du grand chelem new yorkais est toujours incertaine en raison de la pandémie de Covid-19.Les circuits WTA et ATP sont censés reprendre durant le mois d'août. Les protocoles mis en place pour lutter contre la propagation du coronavirus ne sont pas encore connus mais les moyens de lutter contre le survol de drones le sont.