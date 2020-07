US Open : L'édition 2020 au programme de la saison de Dominic Thiem

Ce sera sans doute un soulagement pour les organisateurs de l’US Open. Alors que Roger Federer ne sera pas présent pour cause de blessure, que Rafael Nadal semble plus tourné vers la saison sur terre battue que sur la tournée américaine et que Novak Djokovic est toujours indécis, Dominic Thiem a dans la tête l’idée de faire le déplacement à New York pour y disputer l’édition 2020 de l’US Open. Présent à Berlin cette semaine pour un tournoi exhibition, dont il est sorti vainqueur de la finale face à l’Italien Jannik Sinner (6-4, 6-2), le numéro 3 mondial a fait le point sur son programme pour les semaines à venir, avec un voyage aux Etats-Unis qui y prend une place prépondérante.

Thiem sur l’US Open : « Pas sûr à 100 % qu'il aura lieu »

Après avoir confirmé que cette victoire sur un court installé dans l’ancien aéroport berlinois de Tempelhof serait son « dernier match d'exhibition avant un long moment », l’Autrichien a confirmé être focalisé sur l’US Open. Après avoir déclaré il y a moins d’une semaine « Je ne jouerai qu'à Cincinnati et à l'US Open », il a confié ce dimanche que Flushing Meadows sera « mon prochain tournoi j'espère ». Mais une participation qui va toutefois rester au conditionnel en raison de l’incertitude qui règne toujours sur la tenue même du tournoi, qui doit être organisé dans des conditions sanitaires strictes. « Ce n'est toujours pas sûr à 100 % qu'il aura lieu, mais le plan est d'aller là-bas mi-août ou fin août », a ajouté Dominic Thiem à cette occasion. Reste maintenant aux autorités américaines de confirmer que le monde du tennis aura rendez-vous sur les courts new-yorkais à compter du 31 août prochain.