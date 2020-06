US Open : Le tournoi devrait avoir lieu aux dates prévues

La saison de tennis devrait reprendre à la mi-août ! L’ATP et la WTA devraient officialiser l’information d’ici la fin de la journée, mais ESPN et Forbes semblent affirmatifs. Selon les deux médias américains, la saison devrait reprendre le 17 août avec les tournois masculin et féminin de Washington, puis se dérouleraient les tournois masculin et féminin de Cincinnati, délocalisés à New York, à partir du 24 août. Enfin, l’US Open devrait bien se dérouler aux dates prévues, du 31 août au 13 septembre, à Flushing Meadows.

Tous ces tournois américains se dérouleront à huis clos, la pandémie de coronavirus faisant encore des ravages aux Etats-Unis, avec encore 20 004 cas positifs et 331 morts lors de la journée de dimanche. La Fédération américaine attend encore toutefois le feu vert des autorités locales de santé pour annoncer la tenue de ces tournois. « Nous suivons chaque étape dans la procédure de reprise de la saison avec le grand espoir que nous pourrons annoncer que l’US Open se jouera aux dates prévues. Nous espérons faire une annonce dans un futur très proche », a déclaré le directeur de la communication de la Fédération américaine à ESPN.

Djokovic est réticent



Si c’est bien ce calendrier qui est confirmé un peu plus tard, cela signifie que les tournois ATP de Toronto (prévu la semaine du 10 août) et Winston-Salem (24 août) et les tournois WTA de San José (3 août) et Albany (24 août) sont annulés. La tenue de l’US Open a créé un grand débat chez les joueurs ces derniers joueurs. Car ils seront placés dans une « bulle » sanitaire, dans un hôtel près de l’aéroport JFK, avec un staff limité et des tests deux à trois fois par semaine. La semaine passée, le n°1 mondial Novak Djokovic s’était montré très sceptique à l’idée de jouer l’US Open dans ces conditions, d’autant que Roland-Garros débutera deux semaines après la finale new-yorkaise. Fera-t-il le déplacement aux Etats-Unis dans ces conditions, ainsi que tous les autres cadors du circuit ? Réponse d’ici quelques semaines...