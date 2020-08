US Open : Le protocole sanitaire pour le tournoi

Player leaving the bubble without written permission will be removed from competition and fined.

Person from player’s entourage leaving the bubble without permission will be removed as well, denied credential for the 2021 US Open and player will be fined. pic.twitter.com/C2qjiabJWI

— Oleg S. (@AnnaK_4ever) August 4, 2020



Player testing positive will be withdrawn from tournament & isolated for 10 days.

Player sharing a room with a person testing positive will be withdrawn from tournament & quarantined for 14 days.

How many positive tests will result in cancellation of the whole tournament is TBD. pic.twitter.com/o45XLX6YMl

— Oleg S. (@AnnaK_4ever) August 4, 2020

Le stade ouvert aux joueurs et à un membre de leur staff, et pas deux !



Testing

First PCR tests of player & their entourage to be conducted upon arrival. Wait till the results come back. Another test 48 hours later. Antibody test is optional but “highly recommended”. Then PCR tests every 4 days or every 7 days depending on antibody status. pic.twitter.com/IsNvqp9rKu



— Oleg S. (@AnnaK_4ever) August 4, 2020

Pandémie de coronavirus oblige, depuis que le sport a repris (lentement) ses droits, chaque événement s'accompagne désormais d'un protocole sanitaire, souvent très strict - à respecter pour les participants à la compétition en question. La tournée américaine de tennis (Masters 1000 de Cincinnati et US Open) ne dérogera pas à la règle, plus encore après les conséquences dramatiques qu'aurait pu avoir l'Adria Tour, disputé fin juin avec le plus grand laxisme vis à vis des précautions sanitaires et des mesures barrière en particulier. Depuis, la prudence est de mise, et les consignes des plus fermes.Il vaudra d'ailleurs également pour le Masters 1000 de Cincinnati, programmé une semaine (24 août) avant le rendez-vous du Grand Chelem sur ces mêmes courts du stade Flushing Meadows. A retenir principalement de ce protocole qu'Il devra par ailleurs se soumettre àDe même,définie pour l'événement. Seule une autorisation écrite exceptionnelle permettra d'en sortir sans être écarté.Des mesures qui ont d'ailleurs poussé l'ATP, pas du tout d'accord avec la fermeté du protocole, à menacer de retirer le retrait des points du tournoi au niveau des classements mondiaux si ces consignes sont maintenues. L'instance internationale ne voit pas en revanche d'un mauvais oeil que toute entorse au protocole sanitaire soit assortie d'une, autre règle qui sera en vigueur durant l'US Open et Cincinnati, où(stade, vestiaires, parties communes, loges, salles de restaurant...).Enfin, pour se loger, les engagés devront passer par l'USTA, visiblement bien décidée à ne rien laisser passer, au point d'. Une fermeté qui n'a pas convaincu pour autant tous les joueurs du circuit, à commencer par Rafael Nadal, principal absent de cet US Open 2020 qui se disputera dans des conditions de sécurité drastiques. De quoi peut-être allonger encore davantage ces prochains jours la liste des forfaits.