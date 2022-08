US Open : Le programme de mardi

US OPEN / MARDI 30 AOÛT 2022

Programme en heure française

Cornet (FRA)

Mannarino (FRA)

Paire (FRA)

Couacaud (FRA, Q)

Burel (FRA, Q)

Gasquet (FRA)

A partir de 18h00Baez (ARG) - Alcaraz (ESP, n°3)Van Uytvanck (BEL) - V.Williams (USA, WC)A partir de 1h00Hijikata (AUS, WC) - Nadal (ESP, n°2)Osaka (JAP) - Collins (USA, n°19)A partir de 17h00Swiatek (POL, n°1) - Paolini (ITA)Minnen (BEL) - Stephens (USA)Altmaier (ALL) - Sinner (ITA, n°11)A partir de 1h00Raducanu (GBR, n°11) -Schwartzman (ARG, n°14) - Sock (USA)A partir de 17h00Golubic (SUI, Q) - Pegula (USA, n°8)Isner (USA) - Delbonis (ARG, Q)Cilic (CRO, n°15) - Marterer (ALL, Q)Pas avant 23h00Anisimova (USA, n°24) - Putintseva (KAZ)A partir de 17h00Dimitrov (BUL, n°17) - Johnson (USA)Andreeva (RUS, Q) - Kvitova (RTC, n°21)Badosa (ESP, n°4) - Tsurenko (UKR)Pas avant minuitGiron (USA) - Tiafoe (USA, n°22)A partir de 17h00Muguruza (ESP, n°9) - Tauson (DAN)Djere (SER) - Rublev (RUS, n°9)Hurkacz (POL, n°8) - Otte (ALL)Krueger (USA, Q) - Azarenka (BIE, n°26)A partir de 17h00Harrison (USA, Q) - Sabalenka (BIE, n°6)Vesely (RTC) - Evans (GBR, n°20)Davis (USA) - Bronzetti (ITA)Shapovalov (CAN, n°19) - Huesler (SUI)A partir de 17h00Siegemund (ALL) - Cirstea (ROU)Liu (USA) - Potapova (RUS)Martinez (ESP) - Eubanks (USA, Q)Fognini (ITA) - Karatsev (RUS)A partir de 17h00Zheng (CHN) - Ostapenko (LET, n°16)Gojowczyk (ALL) - Rune (DAN, n°28)Gombos (SLQ, Q) - Ramos-Vinolas (ESP)Sherif (EGY) - Kostyuk (UKR)A partir de 17h00Pliskova (RTC, n°22) - Linette (POL)Griekspoor (PBS) - Coria (ARG)Brooksby (USA) - Lajovic (SER)Juvan (SLO) - Bucsa (ESP, Q)A partir de 17h00Sousa (POR) - McDonald (USA)Petkovic (ALL) - Bencic (SUI, n°13)Querrey (USA, WC) - Ivashka (BIE)Stearns (USA, WC) - Alexandrova (RUS, n°28)A partir de 17h00Bouzkova (RTC) - Noskova (RTC, Q)Kecmanovic (SER, n°32) - Tien (USA, WC)- Brouwer (PBS, Q)A partir de 17h00Fruhvirtova (RTC, Q) - Wang (CHN)Duckworth (AUS) - O'Connell (AUS)Yuan (CHN, Q) - Fourlis (AUS, WC)Popyrin (AUS) - Tseng (TAI)A partir de 17h00Norrie (GBR, n°7) -Pera (USA) - Kalinina (RUS)Coric (CRO, n°25) -Townsend (USA) - Siniakova (RTC)A partir de 17h00Nakashima (USA) - Kotov (RUS, Q)Rybakina (KAZ, n°25) -Goffin (BEL) - Musetti (ITA, n°26)Kenin (USA, WC) - Niemeier (ALL)A partir de 17h00Kanepi (EST) - Martincova (RTC)Verdasco (ESP, LL) - Kwon (CdS)Mertens (BEL, n°32) - Begu (ROU)Munar (ESP) - Carballes Baena (ESP)A partir de 17h00Daniel (JAP) -Cocciaretto (ITA, Q) - Sasnovich (BIE)Gracheva (RUS) - Martic (CRO)Kubler (AUS) - Ymer (SUE)