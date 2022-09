US Open : Le programme de jeudi

US OPEN / VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022

Programme en heure française

Garcia (FRA, n°17)

Moutet (FRA)

A partir de 18h00Murray (GBR) - Berrettini (ITA, n°13)Keys (USA, n°20) - Gauff (USA, n°12)A partir de 1h00Tomljanovic (AUS) - S.Williams (USA)Medvedev (RUS, n°1) - Wu (CHN)A partir de 17h00Jabeur (TUN, n°5) - Rogers (USA, n°31)Paul (USA, n°29) - Ruud (NOR, n°5)Riske-Armitraj (USA, n°29) - Xiy.Wang (CHN)A partir de 1h00Andreescu (CAN) -Kyrgios (AUS, n°23) - Wolf (USA)Pas avant 18h30Kudermetova (RUS, n°18) - Galfi (HUN)Khachanov (RUS, n°27) - Draper (GBR)Pas avant 23h00Carreño Busta (ESP, n°12) - de Minaur (AUS, n°18)Pas avant 18h30Marino (CAN) - Zhang (CHN)A partir de 17h00Galan (COL) - Davidovich Fokina (ESP)Cachin (ARG) -Samsonova (RUS) - Krunic (SER)