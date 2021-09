US Open : Le programme de jeudi

US OPEN / JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021

Programme en heure française



ARTHUR ASHE STADIUM

A partir de 18h00

Barty (AUS, n°1) - Tauson (DAN)

A.Zverev (ALL, n°4) - Ramos-Vinolas (ESP)



A partir de 1h00

Djokovic (SER, n°1) - Griekspoor (PBS)

Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Anisimova (USA)



LOUIS ARMSTRONG STADIUM

A partir de 17h00

Bencic (SUI, n°11) - Trevisan (ITA)

Kvitova (RTC, n°10) - Kr.Pliskova (RTC, Q)

Monfils (FRA, n°17) - Johnson (USA)



A partir de 1h00

Davis (USA) - Andreescu (CAN, n°6)

Carballes Baena (ESP) - Shapovalov (CAN, n°7)



GRANDSTAND

A partir de 17h00

Siniakova (RTC) - Sakkari (GRE, n°17)

Moutet (FRA) - Berrettini (ITA, n°6)

Pas avant 20h00

Kerber (ALL, n°16) - Kalinina (UKR)

Pas avant 23h00

Brooksby (USA, WC) - Fritz (USA)



COURT N°17

A partir de 17h00

Musetti (ITA) - Opelka (USA)

Doi (JAP) - Pegula (USA, n°23)

Pas avant 21h

Nishikori (JAP) - McDonald (USA)



COURT N°5

A partir de 17h00

Ferro (FRA) - Swiatek (POL, n°7)

Hurkacz (POL, n°10) - Seppi (ITA)

Sock (USA, WC) - Bublik (KAZ, n°31)

Tomljanovic (AUS) - Martic (CRO, n°30)



COURT N°10

A partir de 17h00

Zhang (CHN) - Raducanu (GBR, Q)

Pospisil (CAN) - Ivashka (BIE)

Svajda (USA, WC) - Sinner (ITA, n°13)



COURT N°13

A partir de 17h00

Schmiedlova (SLQ, Q) - Pavlyuchenkova (RUS, n°14)

Kudla (USA) - Otte (ALL, Q)



COURT N°4

A partir de 17h00

Badosa (ESP, n°24) - Gracheva (RUS)

Minnen (BEL, LL) - Samsonova (RUS)



COURT N°7

A partir de 17h00

Après deux matchs de doubles

Harris (AFS) - Escobedo (USA, WC)



COURT N°11

A partir de 17h00

Kontaveit (EST, n°28) - Teichmann (SUI)

Karatsev (RUS, n°21) - Thompson (AUS)

Rogers (USA) - Cirstea (ROU)



COURT N°12

A partir de 17h00

Sorribes Tormo (ESP) - Hsieh (TAI)

Cressy (USA, Q) - Basilashvili (GEO)