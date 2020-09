US Open : L’absence de fans, vraiment un problème ?

"

Il y a définitivement moins de pression. Les supporters me manquent. Mais c’est différent. C’est aussi différent parce que

, normalement,

les pause

s sont plus longues

avec les applaudissements. Et j’aurais pu m’en servir dans ce match.

"

Après sa victoire lundi contre Maria

Sakkari

en huitièmes de finale de l’US Open

(6-3, 6-7, 6-3)

, Serena Williams

a évoqué

l’une des particulari

t

és

de cette très spéciale édition 2020 du

Grand Chelem new-yorkais, exceptionnellement privé de public en raison de la pandémie

de Covid-19.

Aux commentaires

du tournoi

pour ESPN, Brad

Gilbert

aurait lui aimé voir des fans dans les tribunes pour

la renversante

victoire de Borna

Coric

contre

Stefanos

Tsitsipas

(6-7, 6-4, 4-6, 7-5, 7-6)

,

après avoir

sauvé six balles de match

: "

Il y aurait eu une atmosphère incroyable avec les fans, qui auraient supporté ce gars auteur d’un incroyable come-back.

"

Mais p

our l’ancien entraîneur d’Agassi,

Roddick

et Murray, interrogé par les New York Times,

cette absence de fans peut aussi avantager les joueurs.

"Aucune distraction"

"Les joueurs sont complétement focalisés, et ne se préoccupent que de leur adversaire. Je pense qu’ils ne remarquent même plus qu’il n’y a pas de public. Tout devient plus clair, parce qu’il n’y a aucune distraction. Mais je suis juste reconnaissant qu’on puisse rejouer au tennis et en regarder. Bien sûr, ce modèle sans public n’est pas viable pour le tennis mais pour le moment, c’est toujours mieux que rien du tout

", explique-t-il encore.

Une particularité à laquelle les joueurs ne vont pas trop devoir s’habituer, puisque Roland-Garros, le prochain Grand Chelem au calendrier,

se déroulera avec du public, avec une jauge réduite à 11 500 spectateurs par jour. De quoi décontenancer Serena Williams. Car malgré la présence de spectateurs, les joueuses et les joueurs seront log

és dans deux hôtels, et elle ne pourra

pas

séjourner dans son appartement parisien, comme elle en a l’habitude.

L’Américaine, qui a par ailleurs déjà été opérée d’une embolie pulmon

aire et craint pour sa santé,

avoue d’ailleurs s’interroger sur sa participation.