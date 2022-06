US Open : La vaccination toujours rejetée par Djokovic

Novak Djokovic va-t-il participer au prochain US Open ? N’étant pas vacciné contre le coronavirus, le numéro 2 mondial n’a pas pu prendre part à la dernière levée du Grand Chelem la saison passée avant d’être pris dans un incident diplomatique en Australie en janvier dernier. Alors que la Grande-Bretagne est moins stricte en la matière, le Serbe pourra prendre part à Wimbledon à compter de ce lundi, tournoi dont il sera la tête de série numéro 1 en l’absence de Daniil Medvedev. En effet, le Russe n’a pas été autorisé à s’engager en raison de l’exclusion des ressortissants russes et biélorusses dans le contexte de la guerre en Ukraine. Présent face à la presse ce samedi à 48 heures de son premier match à Wimbledon face à Soonwoo Kwon, Novak Djokovic n’a pas échappé à une question sur sa position vis-à-vis de la vaccination contre le coronavirus.

Djokovic motivé à Wimbledon

Assurant qu’il reste fermé à cette idée, Novak Djokovic est conscient que son choix lui ferme les portes de l’US Open. « A ce jour, compte tenu des circonstances, je ne suis pas autorisé à entrer aux Etats-Unis, a laconiquement résumé le numéro 2 mondial. C'est une motivation supplémentaire pour bien jouer à Wimbledon. » Affirmant qu’il aimerait « aller aux Etats-Unis », le Serbe concède que « pour le moment ça n'est pas possible ». « Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire, a-t-il ajouté. Cela dépend vraiment du gouvernement américain d'accepter ou non de laisser entrer sur le territoire une personne non vaccinée. » Alors qu’il ne pourra pas marquer le moindre point à Wimbledon en raison des sanctions décidées par l’ATP face à l’exclusion des Russes et Biélorusses, Novak Djokovic est ainsi prêt à laisser de côté l’opportunité de prendre de gros points et ouvre la porte à Daniil Medvedev et Alexander Zverev, qui pourraient creuse l’écart à Flushing Meadows.