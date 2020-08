US Open : La liste des absentes allongée grâce à Svetlana Kuznetsova

Kuznetsova : « La pandémie a changé tous les plans »

Plus les jours passent, plus le plateau de l’US Open perd en joueuses et joueurs de premier plan. Alors que Rafael Nadal, Stan Wawrinka, Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils ou encore Nick Kyrgios ont jeté l’éponge concernant le tableau masculin, la situation n’est pas plus reluisante en ce qui concerne le tableau féminin. Si Serena Williams a assuré qu’elle sera présente à Flushing Meadows, la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty a annoncé son intention de ne pas rallier les Etats-Unis, imitée par la suite par des joueuses comme Elina Svitolina et Kiki Bertens. Un autre nom vient de s’ajouter à cette liste, celui de Svetlana Kuznetsova.Via un message publié sur son compte officiel Instagram, celle qui a remporté l’US Open en 2004 a confirmé que la situation du coronavirus aux Etats-Unis l’a convaincu de ne pas se présenter à New York le 31 août prochain pour le début du tournoi. « En raison de la situation défavorable due au coronavirus, j'ai pris la décision difficile de ne pas participer à l'US Open, a déclaré la Russe. Je suis désolée car j'attendais ces tournois, mais la pandémie a changé tous les plans. J'espère que la situation dans le monde deviendra plus stable pour les prochaines compétitions. » Les organisateurs de l’US Open ont, pour leur part, confirmé que Barbora Strycova et Xiyi Wang ne participeront pas au tournoi, toutes deux remplacées par l’Australienne Priscilla Hon et l’Américaine Ann Lee. Cette dernière cède son invitation à sa compatriote Hailey Baptiste.