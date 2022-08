US Open : La FFT fait confiance à Tan et Humbert

🔜🗽

Humbert sélectionné pour lui permettre de retrouver la confiance

La Fédération Française de tennis (FFT) a fait son choix. Alors qu’un accord de réciprocité avec la Fédération Américaine (USTA) lui permet d’avoir une invitation pour le simple dames et le simple messieurs de l’US Open, l’instance hexagonale a levé le voile sur les heureux élus qui entreront directement dans le tableau principal de la dernière levée du Grand Chelem. Pour ce qui est du tableau féminin, la FFT a décidé de permette à Harmony Tan de rallier Flushing Meadows dans la foulée de sa victoire sur Serena Williams à Wimbledon, alors que l’absence de points WTA pour le tournoi londonien ne lui a pas permis d’ambitionner une entrée directe dans le tableau de l’US Open. « La wild-card pour Harmony est logique, a assuré le directeur technique national Nicolas Escudé dans un communiqué. On l’a vue bien jouer à Wimbledon, elle est actuellement dans une bonne dynamique et aux portes du Top 100. Ça vient récompenser son parcours, son investissement dans sa carrière et tout le travail qu’elle a accompli jusqu’ici. »En ce qui concerne le tableau masculin, le choix des dirigeants de la FFT s’est porté sur Ugo Humbert. Actuellement 141eme mondial, le Messin a atteint le troisième tour de Wimbledon avec notamment un succès sur Casper Ruud, finaliste à Roland-Garros. Mais, mis à part une élimination au premier tour à Newport, il évolue le plus souvent sur le circuit Challenger ces dernières semaines, avec deux demi-finales de suite lors de tournois organisés en Espagne. Nicolas Escudé ne le cache pas, l’idée est de permettre à Ugo Humbert de retrouver de la confiance. « Ugo avait besoin d’enchaîner les matchs et les victoires pour gagner en confiance et c’est ce qu’il vient de faire sur le circuit secondaire avec ses deux demi-finales, a rappelé le directeur technique national. Cette wild-card, c’est un petit coup de main pour qu’il réintègre très vite le top 100 et reprenne sa marche en avant. » A lui de tirer le maximum de cette opportunité.