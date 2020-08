US Open : Kerber confirme sa présence

Alors que six des joueuses du Top 10 de la WTA

, dont

la numéro

un mondiale

Ashleigh

Barty

et sa dauphine Simona

Halep

,

ont déjà annoncé qu’ell

es ne participeraient pas à

l’

US Open (31 août-13 septembre)

,

où un protocole sanitaire

particulièrement strict a été mis en place en raison de la pandémie de Covid-19

,

Angelique

Kerber

sera elle bien à New York. "Après une réflexion approfondie et des discussions intensives avec mon équipe, j’ai décidé de participer à l’US Open. Les organisateurs ont toute ma confiance. Je suis sûre qu’ils sont conscients de leur responsabilité et qu’ils feront tous les efforts pour assurer que le tournoi se déroule dans le respect des règles d’hygiène les plus strictes"

, déclare la lauréate de l’édition 2016 dans une interview publiée sur Porsche

Newsroom

.

I can’t wait to get back on court and compete 🎾😅💪🏼 This is why me and my team have decided to take on the challenge and fly to NYC in a few days! Thanks to @wta and @usta for their huge effort to make this a safe event 🙏🏼 #TeamAngie #usopen2020 pic.twitter.com/zbWUfVWoVJ