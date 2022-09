US Open (H/Finale) : Alcaraz s'offre Ruud et remporte son premier titre du Grand Chelem

Un moment d'histoire. Ce dimanche, à New-York, les nombreux spectateurs présents dans les travées du Arthur Ashe Stadium ont assisté à l'avènement sur le court d'un nouveau roi. En effet, vainqueur en finale de l'US Open de Casper Ruud en quatre sets (6-4, 2-6, 7-6, 6-3) et 3h23 de jeu, Carlos Alcaraz a remporté son premier titre du Grand Chelem et s'empare du même coup de la place de numéro un mondial au classement ATP, à seulement 19 ans.



Plus d'informations à suivre.