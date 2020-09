US Open (H) : Zverev premier dans le dernier carré

Alexander Zverev a désormais une chance sur quatre de remporter le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière ! Le joueur allemand de 23 ans, qui n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale de l'US Open, s'est qualifié pour les demies en battant Borna Coric alors qu'il était pourtant mal embarqué. Le n°7 mondial a battu le n°32 en quatre sets et 3h28 de jeu : 1-6, 7-6, 7-6, 6-3. Depuis la disqualification de Novak Djokovic, tous les joueurs restant dans le tableau se disent qu'ils ont un énorme coup à jouer dans ce tournoi pour remporter leur premier Majeur, et Zverev et Coric ont été particulièrement tendus durant la rencontre, qui fut d'un niveau de jeu médiocre : 46 fautes directes pour l'Allemand (12 doubles-fautes !) pour 52 points gagnants, et 41 fautes fautes pour 37 points gagnants pour le Croate.

Coric menait un set un break

Borna Coric a parfaitement entamé la rencontre, avec deux breaks à 2-1 et 4-1 pour empocher le premier set, puis il a mené 4-2 dans le deuxième et pensait peut-être qu'il allait signer un nouvel exploit, lui qui a déjà éliminé Stefanos Tsitsipas durant la quinzaine. Mais le Croate s'est soudainement liquéfié, a vu l'Allemand égaliser à 4-4 et finalement remporter le tie-break sur le score de 7-5. Dans la troisième manche, c'est Zverev qui a breaké en premier à 1-1, mais son adversaire a débreaké immédiatement. Cela s'est là aussi joué au tie-break, et une fois de plus, l'Allemand s'est montré le plus solide (7-1). Le quatrième set aurait pu basculer en faveur de Coric, qui a eu quatre balle de break à 2-2 mais n'a pas réussi à les convertir. Zverev a finalement fait le plus dur en breakant à 4-3, puis il a conclu sur son service, sur sa troisième balle de match. Cela n'était pas très beau, mais l'essentiel est assuré ! Le joueur allemand va disputer sa deuxième demi-finale de Grand Chelem de suite (il avait perdu contre Thiem en Australie). Ce sera contre Denis Shapovalov (2-2 dans les confrontations) ou Pablo Carreno-Busta (1-0 pour Zverev). Deux joueurs, en principe, à sa portée.



US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



Quarts de finale

Carreno Busta (ESP, n°20) - Shapovalov (CAN, n°12)

A.Zverev (ALL, n°5) bat Coric (CRO, n°27) : 1-6, 7-6 (5), 7-6 (1), 6-3

Rublev (RUS, n°10) - Medvedev (RUS, n°3)

De Minaur (AUS, n°21) - Thiem (AUT, n°2)



Huitièmes de finale

Carreno Busta (ESP, n°20) bat Djokovic (SER, n°1) : 6-5, disqualification

Shapovalov (CAN, n°12) bat Goffin (BEL, n°7) : 6-7, 6-3, 6-4, 6-3

Coric (CRO, n°27) bat Thompson (AUS) : 7-5, 6-1, 6-3

A.Zverev (ALL, n°5) bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-2, 6-2, 6-1



Rublev (RUS, n°10) bat Berrettini (ITA, n°6) : 4-6, 6-3, 6-3, 6-3

Medvedev (RUS, n°3) bat Tiafoe (USA) : 6-4, 6-1, 6-0

De Minaur (AUS, n°21) bat Pospisil (CAN) : 7-6 (6), 6-3, 6-2

Thiem (AUT, n°2) bat Auger-Aliassime (CAN, n°15) : 7-6 (4), 6-1, 6-1