US Open (H) : Zverev ne rate pas son entrée en lice

Il n'a pas eu à forcer son talent. Ce mardi, l'Allemand Alexander Zverev, 4eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est aisément qualifié pour le deuxième tour de l'US Open 2021, aux dépens de l'Américain Sam Querrey, 78eme joueur mondial, en trois manches (6-4, 7-5, 6-2) et 1h41 de jeu. Dans la première manche, les deux hommes ont fait jeu égal pendant les huit premiers jeux. A ce moment-là, au pire des moments, l'Américain a craqué le premier, cédant ainsi son service blanc, avant de voir son adversaire d'un jour s'y reprendre à deux fois avant d'empocher ce premier set (6-4). Dans la deuxième manche, Alexandre Zverev n'a pas réussi à convertir une seule de ses deux premières balles de break, à 2-2, mais il a finalement obtenu gain de cause, là encore au meilleur des moments, à 5-5, avant de conclure, dans la foulée, à sa deuxième opportunité, pour mener ainsi deux manches à zéro (7-5). Enfin, dans la troisième et dernière manche, le moins bien classé des deux a tenu jusqu'à 1-1, avant de céder ses deux mises en jeu suivantes, malgré une balle sauvée, pour se retrouver ensuite assez rapidement mené 5-1. Alors que le 4eme joueur mondial a bien cru conclure sur le service adverse, il n'a pas réussi, malgré trois balles. C'est finalement sur sa propre mise en jeu que la tête de série n°4 a conclu cette rencontre, sur un ultime jeu blanc (6-2).

Opelka également qualifié, Goffin éliminé

Ça passe également pour l'Américain Reilly Opelka, 24eme joueur mondial et tête de série n°22, qui a éliminé le Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 76eme joueur mondial, en trois manches (7-6 (3), 6-4, 6-4) et 2h15 de jeu. En revanche, c'est déjà terminé pour le Belge David Goffin, 30eme joueur mondial et tête de série n°27, sorti par l'Américain Mackenzie McDonald, 61eme joueur mondial, en trois sets (6-2, 7-5, 6-3) et 2h07 de jeu.