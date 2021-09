US Open (H) : Zverev dompte Sinner

A l'instar de Belinda Bencic chez les femmes, le champion olympique de Tokyo dans le tableau masculin disputera également les quarts de finale de l'US Open. Alexander Zverev, qui vit un été de rêve puisqu'il a aussi remporté le Masters 1000 de Cincinnati, a rallié le cinquième tour à New York en se défaisant de Jannik Sinner sur le score de 6-4, 6-4, 7-6 en 2h27. Dans ce match entre le n°4 et le n°16 mondial (1-1 dans les confrontations avant cette rencontre), le joueur allemand a fait parler son expérience sur les points importants face à un Sinner (20 ans) dont le compteur de quarts de finale en Grand Chelem reste bloqué à un (Roland-Garros 2020) mais qui n'avait, rappelons-le, jamais gagné un match à l'US Open avant cette année.Sinner a égalisé à 4-4 et s'est même procuré deux balles de set à 6-5, mais tout s'est joué au tie-break. Un jeu décisif où l'Italien a mené 6-4 puis 7-6, mais Zverev a aligné trois points de suite pour remporter ce match. Auparavant, il avait empoché le premier set en breakant à 2-2 et le deuxième en breakant à 4-4 avant de sauver deux balles de 5-5. Le voici dont qualifié pour son septième quart en Grand Chelem, le deuxième de suite à New York. Il sera opposé au tour suivant à Reilly Opelka, qu'il n'a encore jamais affronté, ou Lloyd Harris, qu'il a battu deux fois sur deux, et notamment à Cincinnati le mois dernier. Le demi-finale tant attendue entre Zverev et Djokovic est plus que jamais possible !