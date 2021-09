US Open (H) : Zverev attend Djokovic

Harris manque ses débuts de set

Si Belinda Bencic a été éliminée en quarts de finale en début de journée par Emma Raducanu, il y aura tout de même un médaillé d'or de Tokyo dans le dernier carré. Alexander Zverev, sur la lancée de son excellent été (il a remporté les JO puis le Masters 1000 de Cincinnati), s'est qualifié pour les demi-finales de l'US Open.Un peu comme dans l'Ohio il y a trois semaines (7-6, 6-2), le joueur allemand a mis un set pour prendre la mesure de son adversaire, avant de le dominer facilement. C'est en effet Harris qui a breaké le premier pour mener 5-3 dans le premier set, mais le jeune Sud-Africain de 24 ans n'a pas tenu le choc, se faisant débreaker dans la foulée (4-5). Tout s'est finalement joué au tie-break, où Harris s'est procuré une balle de set, à 6-5. Mais Zverev, comme quelques minutes auparavant, a fait savoir à l'arbitre qu'il était perturbé par l'écran géant du stade, et ce temps de pause lui a permis de reprendre ses esprits... et remporter les trois points suivants, et donc le set. Très déçu d'avoir perdu cette manche qui lui tendait les bras, Lloyd Harris a pris deux bouteilles et a voulu les balancer, a priori, contre son banc, mais il s'est raté et les a fait éclater sur le court ! Les ramasseurs de balles, ainsi que Zverev, sont venus éponger, et le deuxième set a pu débuter.Un deuxième set que le Sud-Africain a très mal commencé, encaissant huit des douze premiers points et se faisant breaker d'entrée (2-0). Zverev, qui a effectué quelques étirements au niveau du dos, n'a ensuite perdu que six points sur sa mise en jeu et a empoché le set sans trembler. Dans la troisième manche, Harris a encore plus mal commencé, perdant cette fois son service à deux reprises (3-0). Dos au mur, il a lâché ses coups ensuite, face à un Zverev un peu plus en difficulté sur sa première balle, et a réussi un débreak pour revenir à 2-4.Le joueur de 24 ans disputera vendredi sa quatrième demi-finale en Grand Chelem, la deuxième de suite à New York, face à Novak Djokovic (6-3 pour le Serbe dans les confrontations, mais Zverev vient de le battre aux JO) ou Matteo Berrettini (3-1 pour l'Allemand).