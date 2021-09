US Open (H) : « Une période émotionnellement très exigeante » pour Djokovic

Djokovic : "En même temps, j'ai ressenti de la tristesse"

Novak Djokovic a craqué. En course pour réussir le premier Grand Chelem calendaire depuis Rod Laver en 1969, le Serbe a échoué en finale de l’US Open, perdant contre Daniil Medvedev son premier des 28 matchs qu’il a disputés en Majeur cette année. En conférence de presse, le n°1 a reconnu qu’il avait eu beaucoup de mal à gérer toute cette pression autour du Grand Chelem calendaire. « Le match en cinq sets contre Zverev a peut-être joué, peut-être. J'ai passé plus d'heures sur le court que Daniil, c'est sûr. Mais c'était aussi une période émotionnellement très exigeante pour moi au cours des cinq, six derniers mois. Les Grands Chelem, les Jeux olympiques, jouer à domicile à Belgrade… Tout se réunissait pour moi ici et accumulait en quelque sorte toutes les émotions que j'avais traversées.Au cours des deux dernières années, j'ai été très transparent et vocal sur mes objectifs, jouer mon meilleur tennis en Grand Chelem. J'arrive à faire ça. Bien sûr, il me manque aujourd'hui un autre titre du Grand Chelem, mais je dois être fier de tout ce que mon équipe et moi avons accompli. Et au tennis, on apprend très vite à tourner la page suivante. Très bientôt, il y aura plus de défis, plus de choses à venir. J'ai appris à surmonter ce genre de défaites difficiles en finale de Grand Chelem, celles qui font le plus mal. Je vais essayer de d'en tirer des leçons, d'apprendre, d'être plus fort et de continuer, continuer. J'aime toujours ce sport et je me sens toujours bien sur le court. Tant qu'il y aura de la motivation, je continuerai. »Interrogé sur ce à quoi il pensait sur sa chaise après le match, Novak Djokovic a avoué qu’il était tout simplement soulagé. « A la fin du match, j’ai ressenti du soulagement. J'étais content que ce soit fini parce que la préparation de ce tournoi et tout ce à quoi j'ai dû faire face mentalement et émotionnellement tout au long du tournoi au cours des deux dernières semaines était tout simplement énorme.En même temps, j'ai ressenti de la tristesse, de la déception et aussi de la gratitude pour la foule et pour ce moment spécial qu'ils m'ont créé sur le terrain. » On devrait désormais retrouver le Serbe sur les courts dans un peu plus de trois semaines à Indian Wells.