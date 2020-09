US Open (H) : Une finale Zverev - Thiem !

US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



Finale

A.Zverev (ALL, n°5) - Thiem (AUT, n°2)



Demi-finales

A.Zverev (ALL, n°5) bat Carreno Busta (ESP, n°20) : 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3

Thiem (AUT, n°2) bat Medvedev (RUS, n°3) : 6-2, 7-6 (7), 7-6 (5)



Quarts de finale

Carreno Busta (ESP, n°20) bat Shapovalov (CAN, n°12) : 3-6, 7-6 (5), 7-6 (4), 0-6, 6-3

A.Zverev (ALL, n°5) bat Coric (CRO, n°27) : 1-6, 7-6 (5), 7-6 (1), 6-3

Medvedev (RUS, n°3) bat Rublev (RUS, n°10) : 7-6 (6), 6-3, 7-6 (5)

Thiem (AUT, n°2) bat De Minaur (AUS, n°21) : 6-1, 6-2, 6-4



Huitièmes de finale

Carreno Busta (ESP, n°20) bat Djokovic (SER, n°1) : 6-5, disqualification

Shapovalov (CAN, n°12) bat Goffin (BEL, n°7) : 6-7, 6-3, 6-4, 6-3

Coric (CRO, n°27) bat Thompson (AUS) : 7-5, 6-1, 6-3

A.Zverev (ALL, n°5) bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-2, 6-2, 6-1



Rublev (RUS, n°10) bat Berrettini (ITA, n°6) : 4-6, 6-3, 6-3, 6-3

Medvedev (RUS, n°3) bat Tiafoe (USA) : 6-4, 6-1, 6-0

De Minaur (AUS, n°21) bat Pospisil (CAN) : 7-6 (6), 6-3, 6-2

Thiem (AUT, n°2) bat Auger-Aliassime (CAN, n°15) : 7-6 (4), 6-1, 6-1