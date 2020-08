US Open (H) : Tsitsipas impressionne, Schwartzmann renversé

La route est encore longue mais Stefanos Tsitsipas a décidé de prendre un départ tonitruant à l'US Open. Face à Albert Ramos-Vinolas, le Grec a été impressionnant pour son entrée en lice (6-2, 6-2, 6-1). Il n'a perdu que quatre jeux. Impérial sur son service, 13 aces, aucune balle de break à sauver, il n'a laissé aucune chance à l'Espagnol. La tête de série numéro 4 était juste trop forte pour le 41eme mondial. Sa victoire en 1h40 fait passer un message à la concurrence. Autre top 10 en lice dès ce lundi, Alexander Zverev a assuré dans un premier tour piégeux face à Kevin Anderson (7-6(2), 5-7, 6-3, 7-5). Si l'Allemand a breaké le premier, il a été contraint à un tie-break dès le premier set de son premier tour. Il l'a remporté mais a laissé le deuxième set au Sud-Africain malgré une énorme bataille. A court de rythme, ce dernier, qui n'a joué que huit matchs depuis Wimbledon 2019, n'a rien pu faire pour embêter Zverev jusqu'au bout. Le septième mondial se qualifie logiquement pour le deuxième tour. Borna Coric n'a pas trembler face à Pablo Andujar (7-5, 6-3, 6-1). Si le combat a été âpre, le Croate s'est imposé en 2h23 sans jamais avoir été mené au score. L'entame compliquée a été rapidement corrigée pour permettre au 32eme mondial d'éviter une sortie prématurée.

Schwartzman éliminé après un match complètement fou

Alors que Hubert Hurkacz et Denis Shapovalov ont pris le meilleur sur Peter Gojowczyk et Sebastian Korda, deux autres têtes de série sont tombées dès le premier tour. Onzième mondial, Diego Schwartzman a été renversé par Cameron Norrie (3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 7-5). L'Argentin avait pris un excellent départ avant de craquer. En difficulté sur son service, il a laissé le 76eme mondial prendre le large. L'issue de la rencontre s'est jouée dans une cinquième manche complètement folle. Les breaks et les débreaks se sont enchaînés. Diego Schwartzman pensait éviter le pire en s'offrant deux balles de matchs mais il n'a pas réussi à les convertir. Cameron Norrie a finalement remporté les quatre derniers jeux de la partie pour s'offrir une qualification au deuxième tour de l'US Open. Dans un scénario moins renversant, Dusan Lajovic, tête de série numéro 18, a été surclassé par Egor Gerasimov (6-1, 4-6, 6-4, 6-4). Un bon passage à la fin du deuxième set n'a pas été suffisant pour permettre au Serbe de faire oublier son mauvais début de match.







US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Dzumhur (BOS)

Edmund (GBR) - Bublik (KAZ)

J.Sousa (POR) - Mmoh (USA, WC)

Martinez (ESP) - Struff (ALL, n°28)



Carreno Busta (ESP, n°20) - Uchiyama (JAP)

Krueger (USA, WC) bat P.Sousa (POR) : 3-6, 6-2, 7-5, 6-3

Gaio (ITA) - Berankis (LIT)

Johnson (USA) - Isner (USA, n°16)



Shapovalov (CAN, n°12) bat Korda (USA, WC) : 6-4, 4-6, 6-3, 6-2

Kwiatkowski (USA, WC) - Kwon (CdS)

Simon (FRA) bat Safwat (EGY) : 6-1, 6-4, 6-4

Koepfer (ALL) - Fritz (USA, n°19)



Krajinovic (SER, n°26) - Ymer (SUE)

Giron (USA) - Polmans (AUS)

Harris (AFS) - Cecchinato (ITA)

Opelka (USA) - Goffin (BEL, n°7)



Tsitsipas (GRE, n°4) bat Ramos Vinolas (ESP) : 6-2, 6-1, 6-1

Cressy (USA, WC) - Kovalik (SLQ)

Londero (ARG) bat Donskoy (RUS) : 6-3, 6-3, 7-5

Coric (CRO, n°27) bat Andujar (ESP) : 7-5, 6-3, 6-1



Gerasimov (BIE) bat Lajovic (SER, n°18) : 6-1, 4-6, 6-4, 6-4

Thompson (AUS) bat Travaglia (ITA) : 6-3, 6-4, 4-6, 6-2

Balazs (HON) - Kukushkin (KAZ)

Blanch (USA, WC) - Garin (CHI, n°13)



Norrie (GBR) bat Schwartzman (ARG, n°9) : 3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 7-5

Coria (ARG) bat Jung (TPE) : 2-6, 4-6, 6-4, 6-1, 2-0 (abandon)

Davidovich Fokina (ESP) bat Novak (AUT) : 3-6, 6-4, 6-3, 1-6, 6-0

Hurkacz (POL, n°24) bat Gojowczyk (ALL) : 6-3, 6-4, 6-4



Mannarino (FRA, n°32) bat Sonego (ITA) : 6-1, 6-4, 2-6, 6-3

Sock (USA) - Cuevas (URU)

Nakashima (USA) bat Lorenzi (ITA) : 6-3, 6-2, 7-6(3)

A.Zverev (ALL, n°5) bat Anderson (AFS) : 7-6(2), 5-7, 6-3, 7-5



Berretini (ITA, n°6) - Soeda (JAP)

Sugita (JAP) - Humbert (FRA)

Ruusuvuori (FIN) - Bedene (SLO)

McDonald (USA) - Ruud (NOR, n°30)



Granollers (ESP, LL) - Majchrzak (POL)

Caruso (ITA) - Duckworth (AUS)

Daniel (JAP) - Barrère (FRA)

Chardy (FRA) - Rublev (RUS, n°10)



Dimitrov (BUL, n°14) - Paul (USA)

Fucsovics (HON) - Dellien (BOL)

Tiafoe (USA) - Seppi (ITA)

Millman (AUS) - Basilashvili (GEO, n°22)



Pella (ARG, n°29) - Wolf (USA, WC)

Lopez (ESP) - Carballes Baena (ESP)

O'Connell (AUS) - Djere (SER)

Delbonis (ARG) - Medvedev (RUS, n°3)



Bautista Agut (ARG, n°8) - Sandgren (USA)

Mager (ITA) - Kecmanovic (SER)

Pospisil (CAN) - Kohlschreiber (ALL)

Mayer (ARG) - Raonic (CAN, n°25)



De Minaur (AUS, n°21) - Martin (SLQ)

Karlovic (CRO) - Gasquet (FRA)

Kuznetsov (RUS) - Querrey (USA)

Sinner (ITA) - Khachanov (RUS, n°11)



Auger-Aliassime (CAN, n°15) - Monteiro (BRE)

Murray (GBR) - Nishioka (JAP)

Moutet (FRA) - Vesely (RTC)

Seyboth Wild (BRE) - Evans (GBR, n°23)



Cilic (CRO, n°31) - Kudla (USA)

Gombos (SLQ) - Albot (MAC)

Nagal (IND) - Klahn (USA)

Munar (ESP) - Thiem (AUT, n°2)