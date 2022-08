US Open (H) : Tsitsipas et Fritz éliminés d'entrée

Coup de tonnerre à l'US Open, avec l'élimination dès le premier tour du n°5 mondial, qui faisait partie des cinq joueurs pouvant être n°1 à l'issue du tournoi, Stefanos Tsitsipas. Diminué par une blessure au bras droit, qui a nécessité l'intervention du kiné à plusieurs reprises, le Grec a été éliminé par le qualifié colombien Daniel Galan Riveros, 94eme mondial, sur le score de 6-0, 6-1, 3-6, 7-5 en 2h42. Tsitsipas, qui n'a jamais vu la deuxième semaine à l'US Open, a vécu un début de match cauchemardesque, en ne marquant qu'un jeu en deux sets et se faisant breaker quasi-systématiquement (5 sur 6 sur les balles de break pour le Colombien dans les deux premières manches). Mais il n'a pas voulu abandonner, et a trouvé un regain de forme dans le troisième set, avec un break d'entrée qu'il a gardé jusqu'au bout pour l'emporter 6-3. Tsitsipas a même mené 3-1 puis 4-2 dans le quatrième et a peut-être espéré un miracle, mais Galan Riveros a égalisé à 4-4, puis a manqué cinq balles de match à 5-4, avant de conclure à 6-5 sur sa neuvième occasion. Il s'offre ainsi l'une des plus belles victoires de sa carrière et un deuxième tour contre l'Australien Thompson. Reste maintenant à savoir si la blessure du Grec est grave ou non.

Holt surprend Fritz

Presque au même moment, une autre grosse tête de série est tombée face à un joueur issu des qualifications : Taylor Fritz, le n°12 mondial, battu par son compatriote Brandon Holt, le fils de la double gagnante de l'US Open Tracy Austin. Le Californien de 24 ans l'a emporté 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 en 3h06 dans un match à dix breaks pour décrocher sa toute première victoire sur le circuit ATP ! Holt a perdu le premier set 7-3 au tie-break près avoir pourtant mené 5-2 durant la manche et avoir manqué trois balles de set. Mais ce n'était que partie remise, puisqu'il a remporté les trois sets suivants (notamment 7-1 au tie-break dans le deuxième après avoir sauvé trois balles de set un peu plus tôt à 6-5). Prochain adversaire : l'Argentin Cachin.

Kyrgios domine son ami Kokkinakis

Outsider du tournoi et auteur d'un très bel été, Nick Kyrgios, tête de série n°23, redoutait de devoir affronter l'un de ses meilleurs amis sur le circuit, Thanasi Kokkinakis, et il a finalement réussi à le battre 6-3, 6-4, 7-6 en 2h02 en servant 13 aces et sans avoir la moindre balle de break à défendre. Le n°8 mondial Felix Auger-Aliassime s'est qualifié également, même s'il a lâché un set face au qualifié suisse Alexander Ritschard : 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 (13 aces, 8 doubles-fautes, 2 breaks concédés pour le Canadien). Ca passe aussi pour le vainqueur surprise du Masters 1000 de Montréal, Pablo Carreno Busta (n°12), qui avait hérité du vainqueur de l'US Open 2020, retombé au 211eme rang mondial, Dominic Thiem. Et l'Espagnol n'est pas tombé dans le piège, s'imposant 7-5, 6-1, 5-7, 6-3 en 3h19, dans un match à douze breaks. Thiem a pourtant mené 4-2 dans le premier set, mais il n'a pas tenu la distance. Enfin, le surprenant quart de finaliste de l'an passé, Botic van de Zandschulp (n°21) s'est qualifié également, mais que ce fut dur face au qualifié tchèque Tomas Machac : 3-6, 7-6, 6-1, 3-6, 7-5 en 4h11 (17 aces, 12 doubles-fautes pour le Néerlandais). Il affrontera Corentin Moutet mercredi.