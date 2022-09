US Open (H) : Tiafoe vient à bout de Nadal !

WHAT A MOMENT.@FTiafoe is the youngest American in the @usopen quarter-finals since Roddick in 2004 🔥 #USOpen pic.twitter.com/HR3rPAU5ac

Une première depuis 2004 pour le tennis américain

Le sport réserve parfois des surprises de taille. Celle de cette nuit à New York a tout du rêve américain. Frances Tiafoe, 26eme joueur mondial, et détenteur d'un seul tournoi ATP jusqu'à présent (Delray Beach en 2018), a réalisé. L'Espagnol, quadruple vainqueur de l'US Open et grand favori de cette édition depuis l'élimination du numéro un mondial, Daniil Medvedev, n'a pas résisté à la tornade Tiafoe, porté par un public acquis à sa cause.Grâce à une palette de jeu bien complète, le natif d'Hyattesville dans le Maryland a étouffé le "Taureau de Manacor. Capable de servir 18 aces, la tête de série numéro 22 a également inscrit 48 points gagnants. Parmi ceux-ci il a particulièrement gêné le dernier vainqueur de Roland-Garros par ses montées au filet ou encore par ses retours de service globalement dangereux. Le tout agrémenté de nerfs d'acier pour convertir plusieurs balles de break et repousser "Rafa" dans ses derniers retranchements.qui aurait pu offrir un énorme avantage psychologique au numéro 3 mondial.Frances Tiafoe s'est retroussé les manches et a fait preuve d'une belle solidité dans le 3eme set. Il s'est nourri de l'unique balle de break en sa possession pour s'adjuger la manche. Et dans le 4eme acte, il n'a pas non plus vacillé alors qu'il s'est retrouvédans la vue pour gagner le match en 3h32 (6-4, 4-6, 6-4, 6-3). Un exploit salué comme il se doit par le public de l'Arthur Ashe Stadium aux anges. La coqueluche du public de Flushing Meadows devient à 24 ans le plus jeune Américain à atteindre les quarts de l'US Open depuis un certain Andy Roddick en 2004. A ce stade de la compétition, il affrontera le Russe Andrey Rublev, tombeur du Britannique Cameron Norrie.