US Open (H) - Thiem : « Celui qui remportera le titre le méritera vraiment »

En raison de la situation sanitaire toujours compliquée aux Etats-Unis, l'édition 2020 de l'US Open se déroulera exceptionnellement à huis-clos. Une donnée particulière qui s'accompagne de nombreuses contraintes pour les joueurs et joueuses qui doivent respecter un certain nombre de mesures afin ne pas sortir de la bulle sanitaire mise en place par les organisateurs. Certaines têtes d'affiche comme Rafael Nadal, Stan Wawrinka ou encore Gaël Monfils chez les hommes ont préféré zapper cette période de dur américain pour se concentrer sur la terre battue européenne à venir en septembre. Malgré tout, certains joueurs, à l'instar de Dominic Thiem, pensent que celui qui soulèvera le trophée 2020 de l'US Open ne sera pas un vainqueur au rabais.

« Le gagnant d’un Grand Chelem reste un vainqueur de Grand Chelem »

« Celui qui remportera le titre le méritera vraiment et pour les joueurs, ça vaut la même chose que chaque année parce qu’il y a déjà eu des années où Roger et Rafa ne jouaient pas à cause de blessures. Mais ce n’est pas la même chose pour le public, par rapport à toute l’énergie qu’il donne. Alors oui, c’est différent d’être dans une bulle. Mais à la fin, dans 20 ou 30 ans, le gagnant d’un Grand Chelem reste un vainqueur de Grand Chelem, quelles que soient les circonstances », a déclaré l'Autrichien en conférence de presse.



Thiem s'interroge en revanche sur sa capacité et celles des autres joueurs à enchaîner avec la période européenne dans la foulée : « Celui qui remportera le titre ici le méritera définitivement, et en termes de joueurs ou de tirage au sort, c’est comme chaque année pour ce type de tournoi. Le tirage au sort est donc toujours super, super fort, cela ne me perturbe pas. Le calendrier est dense jusqu’à la fin de la saison. Il ne sera pas facile de faire un « bon programme », de jouer tous ces tournois physiquement et mentalement à 100 %. Mais je vais essayer de faire de mon mieux ».