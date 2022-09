US Open (H) : Sinner et Cilic qualifiés, Musetti reste à quai

Sinner after hours 😈 pic.twitter.com/jmc1yB06eA

Jannik Sinner prend goût aux huitièmes de finale de l’US Open. Pour la deuxième année de suite, l’Italien s’est qualifié pour la deuxième semaine à Flushing Meadows aux dépens de Brandon Nakashima. Si les deux joueurs ont manqué l’occasion de breaker en début de match, c’est l’Américain qui a frappé le premier fin de mener cinq jeux à deux. Pas en danger, le 69eme mondial a empoché le premier set et fait le bonheur de son public. S’il a ensuite su effacer le break pris assez tôt par la tête de série numéro 11 dans le deuxième set, Brandon Nakashima a cédé une nouvelle fois et vu l’Italien revenir à un set partout. Le troisième n’a pas été du même tonneau. Si les deux joueurs ont tenu leur mise en jeu d’entrée, Jannik Sinner a très vite pris le contrôle des opérations. Grâce à cinq jeux remportés d’affilée, le 13eme mondial a pu virer en tête dans cette rencontre. La quatrième manche a alors été une formalité pour l’Italien, qui s’est facilité la vie en remportant les quatre premiers jeux. Assurant alors, Jannik Sinner a conclu à sa première balle de match (3-6, 6-4, 6-1, 6-2 en 3h02’).Il n’y aura toutefois pas de huitième de finale 100% Italien à Flushing Meadows. Tête de série numéro 26, Lorenzo Musetti a échoué à rejoindre son compatriote, s’inclinant face à Ilya Ivashka. Si l’Italien a su effacer le break concédé d’entrée, le Biélorusse a su saisir sa chance dans le septième jeu pour repasser devant et tenir bon afin de remporter la manche. Lorenzo Musetti, après avoir manqué une première occasion dans le quatrième jeu, a fait basculer une deuxième manche serrée au tout dernier moment. Juste après avoir pris le service de son adversaire, le 30eme mondial a relancé le match sur sa mise en jeu. La réplique d’Ilya Ivashka n’a pas tardé avec le break pris dès l’entame de la troisième manche. Après avoir écarté deux occasions de revenir pour son adversaire, le 73eme mondial a repris la main en concluant le set sur le service de l’Italien. La quatrième manche a tout d’abord vu les deux adversaires s’échanger un break. C’est finalement à l’issue de trois jeux d’affilée conclus par un break qu’Ilya Ivashka a pris la main puis mis un terme au match sur son service (6-4, 3-6, 6-2, 6-3 en 2h43’).Sacré en 2014 à l’US Open, Marin Cilic ne manquera pas les huitièmes de finale. Le Croate est sorti vainqueur d’un bras de fer face à Daniel Evans. S’il a eu deux balles de set sur le service du Britannique juste avant le jeu décisif, le 17eme mondial a su en écarter trois dans un tiebreak interminable avant de conclure à sa cinquième occasion. Après deux échanges de breaks aux deux extrémités de la deuxième manche, Daniel Evans a su bien mieux aborder le jeu décisif pour se relancer dans cette rencontre à sa première balle de set. Toutefois, après avoir écarté trois balles de break, Marin Cilic a pris très tôt le service de Daniel Evans. Un ascendant que le Croate n’a pas manqué de confirmer en breakant à nouveau pour repasser devant au tableau d’affichage au terme de la troisième manche. Longtemps équilibré, le quatrième set s’est débridé quand l’enjeu a commencé à enfler. Ecartant une balle de break avant de manquer une première balle de match sur le service de Daniel Evans, Marin Cilic a eu le dernier mot sur un ultime jeu blanc remporté sur le service de son adversaire (7-6, 6-7, 6-2, 7-5 en 4h02’). Le Croate affrontera Carlos Alcaraz pour une place en quarts de finale.