US Open (H) : Ruud écarte Berrettini pour continuer à croire à la place de numéro 1 mondial

Casper Ruud ouvre la voie. Finaliste du dernier Roland-Garros, le Norvégien a validé son billet pour sa première demi-finale à l’US Open grâce à une victoire en trois manches face à Matteo Berrettini. L’Italien, comme absent sur le court d’un Arthur Ashe Stadium au toit fermé en raison de la pluie qui s’abat ce mardi sur New York, n’a pas vu le jour lors d’un premier set à sens unique. Intraitable, Casper Ruud a profité de l’occasion pour prendre deux fois le service de son adversaire sur ses deux balles de break et a ainsi pu mener très vite cinq jeux à rien. Le 14eme mondial a alors eu un sursaut et a débloqué son compteur en tenant son service. Mais, après avoir écarté une première balle de set, l’Italien a dû s’avouer vaincu. Si le début de la deuxième manche a donné quelques espoirs de révolte venant de la tête de série numéro 13 à Flushing Meadows, ils ont vite été douchés. En effet, si les deux joueurs ont tout d’abord tenu leur service, Casper Ruud a très vite repris son rythme de croisière.

Ruud a longtemps été à sa main

A nouveau intenable sur le deux balles de break obtenues, le Norvégien a remporté au total cinq jeux de suite afin de mener cinq jeux à un. Mais, après avoir sauvé trois premières balles de set sur son service, Matteo Berrettini est finalement parvenu à entrer dans son quart de finale. De haute lutte, à la quatrième occasion, l’Italien a pu effacer un de ses deux breaks de retard. Une erreur que le numéro 7 mondial n’a pas commis une deuxième fois. En effet, si Matteo Berrettini a alors remporté blanc son jeu de service, Casper Ruud a haussé le ton sur son service afin de mener deux manches à une. Néanmoins, le vent de révolte qui a soufflé sur le court dans cette fin de deuxième set a trouvé un écho au début du troisième. Plus agressif sur le service du Norvégien, l’Italien a su prendre son service d’entrée puis tenir bon face aux quatre balles de débreak obtenues par Casper Ruud pour confirmer cet ascendant et mener trois jeux à rien.

Berrettini s’est bien battu, en vain

Mais c’est quand Matteo Berrettini a obtenu deux balles pour réduire l’écart dans cette rencontre sur le service de son adversaire que la machine s’est enrayée. Après avoir effacé ces deux opportunités, le Norvégien n’a pas perdu de temps pour effacer son break de retard, égalisant ainsi à cinq jeux partout, avant d’emmener l’Italien au jeu décisif. Remportant trois points sur le service de Matteo Berrettini, Casper Ruud a tout de suite fait la course en tête, au point d’obtenir quatre balles de match. Mais conclure s’est avéré plus compliqué pour le Norvégien, qui a pu y parvenir à la troisième tentative. Avec cette victoire (6-1, 6-4, 7-6 en 2h37’), Casper Ruud rejoint le dernier carré pour la première fois, lui qui n’avait fait jamais mieux que le 3eme tour en 2020 avec une défaite face à… Matteo Berrettini. Son adversaire sera Nick Kyrgios ou Karen Khachanov. Mais, surtout, le Norvégien reste en lice pour succéder à Daniil Medvedev à la première place mondiale. Pour cela, il doit aller jusqu’en finale ou, si Carlos Alcaraz est son adversaire à cette occasion, remporter le titre.