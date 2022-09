US Open (H) : Ruud domine Khachanov et va disputer sa deuxième finale en Grand Chelem

Khachanov gagne le troisième set puis s'écroule

Ruud, seulement un joueur d'ATP 250 ?

Deuxième finale en Grand Chelem cette année pour Casper Ruud ! A 23 ans, le finaliste malheureux de Roland-Garros face à Rafael Nadal aura une nouvelle occasion de remporter son premier Majeur, ce dimanche à l’US Open ! Et cerise sur le gâteau, il deviendra n°1 mondial si Frances Tiafoe bat Carlos Alcaraz durant la nuit !Face à cet adversaire russe qu’il avait battu lors de leur seule confrontation, à Rome en 2020, Casper Ruud a globalement dominé, même si un petit trou d’air lui a fait perdre la troisième manche. Il termine le match avec 10 aces, 52 coups gagnants et 34 fautes directes, contre 15 aces, 43 coups gagnants et 39 fautes directes pour Khachanov.Dans la première manche, les deux joueurs se sont breakés à deux reprises (2-0 pour Ruud puis 4-3 pour Khachanov), mais ils ont fini par se départager au tie-break, où le n°7 mondial a mené de bout en bout, avant de l’emporter 7-5 après une exceptionnel balle de set de 55 coups de raquette ! Mais si le Russe avait très bien résisté dans le premier set, il n’a pas existé dans le deuxième, où il a été breaké à 1-1 et 3-1 et ne s’est pas procuré la moindre balle de break sur le service adverse. En revanche, le n°31 mondial a serré le jeu dans le troisième, où c’est cette fois-ci lui qui n’a pas eu de balles de break à sauver,Mais le Russe avait visiblement tout donné, car après avoir sauvé deux balles de break d’entrée de quatrième set, il a perdu son service à 1-1 et 3-1, et Ruud a conclu à 5-2 sur un jeu blanc.Casper Ruud, qui n’a remporté que des ATP 250 durant sa carrière (neuf, dont trois en 2022), et a perdu cette année en finale au Masters 1000 de Miami et à Roland-Garros, vQuel que soit le vainqueur, une page d’histoire s’écrira de toute façon. A noter que Ruud est mené 2-0 dans ses confrontations face à Alcaraz, alors qu’il n’a encore jamais affronté Tiafoe.