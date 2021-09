US Open (H) : Rinderknech tombe face à Alcaraz

September 1, 2021 23:30 Au 2eme tour à l'US Open, Arthur Rinderknech a été sorti par l'Espagnol Carlos Alcaraz en quatre sets (7-6, 4-6, 6-1, 6-4) et 3h03 de jeu. Désormais, il ne reste plus que trois Français en lice à New York.