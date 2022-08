US Open (H) : Rinderknech sort Halys et va défier Medvedev

Et maintenant, Medvedev !

La France est assurée d'avoir au moins deux joueurs au deuxième tour de l'US Open, puisque le tirage au sort a proposé deux chocs 100% tricolores au premier tour. En attendant celui entre Benjamin Bonzi et Ugo Humbert durant la nuit, ce sont Arthur Rinderknech et Quentin Halys qui en ont décousu en début de programme, et c'est le mieux classé des deux qui l'a emporté.Après avoir remporté le premier set grâce à un break décisif à 5-4, le natif de Bondy (19 aces durant ce match) s'est procuré une balle de set à 6-5 dans le deuxième, mais l'a manquée, et il a ensuite peu à peu cédé face à son compatriote (15 aces). Rinderknech a en effet finalement gagné ce deuxième set au tie-break (7-4) avant de dérouler dans le troisième (5-1 puis 6-3) et remporter le quatrième grâce à des breaks à 1-1 et 3-1.Voilà donc celui qui a passé quatre ans dans une université du Texas au deuxième tour de l'US Open pour la deuxième fois de sa carrière. Et il aura un immense défi à relever, puisqu'il va affronter le tenant du titre, Daniil Medvedev.Auteur de 10 aces, il s'est fait breaker à deux reprises (à 2-1 en sa faveur dans le premier set et à 4-3 en sa faveur dans le deuxième), mais a su reprendre le service adverse dans la foulée à chaque fois. Rinderknech et Medvedev ne se sont encore jamais affrontés.