US Open (H) : Qualification facile pour Alexander Zverev

Alexander Zverev était visiblement pressé. La tête de série numéro 5 de l’US Open a passé 91 minutes sur le court de Flushing Meadows pour se défaite d’Alejandro Davidovich Fokina en huitièmes de finale. L’Espagnol, 99eme mondial, a d’abord résisté à l’Allemand, tenant sa première mise en jeu... avant de céder cinq jeux consécutifs. Plus solide, le numéro 7 mondial n’a pas hésité au moment de conclure la première manche. Alejandro Davidovic Fokina s’est ensuite rebellé, breakant d’entrée Alexander Zverev en début de deuxième manche mais ce dernier a ensuite haussé le ton et, après avoir aligné six jeux de suite, scellé le sort de la deuxième manche sans trembler. La troisième manche a été bien démarrée par l’Espagnol qui a tenu sa mise en jeu mais la suite a été à sens unique car l’Allemand a remporté six jeux consécutifs, sauvant toutefois tris balles de débreak sur le chemin, pour assurer sa place en quarts de finale (6-2, 6-2, 6-1). Borna Coric ou Jordan Thompson sera son prochain adversaire.



US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) - Carreno Busta (ESP, n°20)

Shapovalov (CAN, n°12) - Goffin (BEL, n°7)

Coric (CRO, n°27) - Thompson (AUS)

A.Zverev (ALL, n°5) bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-2, 6-2, 6-1



Berrettini (ITA, n°6) - Rublev (RUS, n°10)

Tiafoe (USA) - Medvedev (RUS, n°3)

Pospisil (CAN) - De Minaur (AUS, n°21)

Auger-Aliassime (CAN, n°15) - Thiem (AUT, n°2)