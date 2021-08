US Open (H) : Pouille cède en cinq manches malgré deux balles de match

Lucas Pouille pourra s'en mordre les doigts. Ce mardi, le Français, 133eme joueur mondial, a été éliminé au premier tour de l'US Open 2021, par l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas, 48eme joueur mondial, en cinq manches (6-1, 5-7, 5-7, 7-5, 6-4) et 3h44 de jeu. Le Français avait bien mal entamé cette rencontre. Dans la première manche, le Tricolore a perdu trois de ses quatre mises en jeu, et malgré six balles de break sauvées et deux balles pour débreaker à 2-1, il a cédé (6-1). D'entrée de deuxième manche, Lucas Pouille a bien cru de nouveau perdre son service d'entrée, mais il est parvenu à sauver les deux balles que son adversaire s'est procurées. Au meilleur des moments, à 5-5, le 133eme joueur mondial a pris le service de son adversaire, avant d'égaliser à une manche partout dans la foulée (5-7). Dans la troisième manche, rebelote, mais cette fois, le moins bien classé des deux a sauvé deux nouvelles balles de break à 4-3, avant de breaker de nouveau son adversaire à 5-5, et conclure dans la foulée (7-5). Sur sa lancée, dans la quatrième manche, le Français a bien cru pouvoir boucler cette rencontre. Après un premier break à 2-2, le Tricolore a bien failli en réussir un second, à 3-5, mais il n'est pas parvenu à convertir une seule de ses deux balles de match. Pire, c'est même l'Espagnol qui a renversé la situation pour égaliser à deux manches partout (7-5). Enfin, dans la cinquième et dernière manche, Lucas Pouille a sauvé une première balle de break d'entrée, puis une deuxième à 2-1. Finalement, à 5-4, au moment de servir pour rester en vie dans ce match et malgré deux nouvelles balles de break sauvées, il a craqué sur la dernière, offrant ainsi le match à Albert Ramos-Vinolas (6-4).