US Open (H) : Paire éliminé de manière expéditive par Norrie

Paire est sorti du match

Un petit tour et puis s’en va pour Benoît Paire ! Comme à Roland-Garros puis à Wimbledon, l’Avignonnais n’a pas été en mesure de réussir ses débuts à l’US Open. Il faut dire que le 173eme mondial avait fort à faire avec Cameron Norrie, tête de série numéro 7, comme premier adversaire. Une rencontre qui a démarré par un cavalier seul du Britannique. Dès le premier jeu, le 9eme joueur mondial a pris l’ascendant et le service de Benoît Paire. Un scenario qui s’est ensuite répété à deux autres reprises. Dans l’incapacité de gagner le moindre point sur le service de Cameron Norrie, le Français a vu la première manche s’achever au bout de 19 petites minutes. La deuxième n’a pas été du même acabit. En effet, Benoît Paire a su tenir tête au Britannique et même breaker à un moment crucial. Menant ainsi cinq jeux à trois, le natif d’Avignon a eu l’occasion de servir pour le gain de la deuxième manche.Toutefois, Cameron Norrie a alors serré le jeu pour effacer immédiatement ce break de retard, sans laisser à son adversaire la moindre balle de set. Dès lors, un jeu décisif a été l’issue inévitable et qui a très mal tourné pour Benoît Paire. Si le Français a su remporter le premier point sur son service… il a ensuite vu les sept suivants lui échapper et la manche par la même occasion. Un scenario adverse qui a comme fait sortir le Tricolore du match. Concédant son service sur les trois balles de break obtenues par Cameron Norrie dans le troisième set, le 173eme mondial n’a jamais su mettre en difficulté le Britannique sur sa mise en jeu. Le résultat a été une manche à sens unique, bouclée en 20 minutes chrono et conclue par le numéro 7 mondial à la première occasion (6-0, 7-6, 6-0 en 1h40’). João Sousa, qui a pris le meilleur sur Mackenzie McDonald (1-6, 7-6, 7-6, 6-3 en 3h32'), sera sur le chemin du Britannique au deuxième tour.