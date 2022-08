US Open (H) : Nadal lâche un set, Hurkacz n'a pas forcé

Il a fini par faire respecter son statut. L'Espagnol Rafael Nadal, 3eme joueur mondial et tête de série n°2, a passé le cap du premier tour de l'US Open aux Etats-Unis, sur dur, en éliminant l'Australien Rinky Hijikata, 198eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en quatre manches (4-6, 6-2, 6-3, 6-3) et 3h12 de jeu. Dans la première manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les six premiers jeux. A 3-3, l'Espagnol a alors perdu son service. Avec cet avantage en poche, l'Australien est ensuite allé conclure cette première manche, à sa première opportunité (6-4). Dans la deuxième manche, Rinky Hijikata a perdu son service d'entrée, puis un autre au pire des moments, soit à 5-2, pour permettre à Rafael Nadal d'égaliser à une manche partout (6-2). Dans la troisième manche, c'est à 1-2 que le moins bien classé des deux a alors perdu son service, malgré une première balle sauvée. Un avantage là encore conservé jusqu'au bout par le mieux classé des deux qui a ensuite eu besoin de trois balles pour conclure et mener deux manches à une (6-3). Enfin, dans la quatrième et dernière manche, à 2-2, le 198eme joueur mondial a été breaké. A 3-4, le bénéficiaire d'une wild card a loupé trois opportunités de refaire son retard. Et, dans la foulée, l'Australien, même s'il a sauvé quatre premières balles de double-break, synonymes alors de balles de match, a rendu définitivement les armes sur la cinquième (6-3).

Hurkacz a déroulé

Le Polonais Hubert Hurkacz, 10eme joueur mondial et tête de série n°8, s'est également qualifié pour le deuxième tour, après sa victoire face à l'Allemand Oscar Otte, 41eme joueur mondial, en trois manches (6-4, 6-2, 6-4) et 1h45 de jeu. Dans la première manche, à 1-1, le Polonais s'y est repris à deux fois pour faire le break, avant de manquer une occasion de double-break à 4-2. Sur le service suivant de son adversaire du jour, Hubert Hurkacz a alors eu deux nouvelles opportunités de double-break, synonymes alors de balles de set. Un set qu'il a fini par remporter, dans la foulée, sur un ultime jeu blanc (6-4). Dans la deuxième manche, à 1-1, le mieux classé des deux a alors réussi, cette fois, le double-break. Fort de ce double avantage en poche, le 10eme joueur mondial est ensuite allé conclure, pour mener deux manches à zéro (6-2). Enfin, dans la troisième et dernière manche, après deux balles de break d'entrée, la tête de série n°8 est parvenue à ses fins sur la mise en jeu suivante de son adversaire, et sur un total de cinq balles de break. Un avantage que le Polonais a conservé jusqu'au bout pour ensuite s'imposer (6-4).

Sinner a souffert

Qualification également pour l'Italien Jannik Sinner, 13eme joueur mondial et tête de série n°11, contre l'Allemand Daniel Altmaier, 93eme joueur mondial ((5-7, 6-2, 6-1, 3-6, 6-1) et 3h35 de jeu), pour l'Argentin Diego Schwartzman, 16eme joueur mondial et tête de série n°14, qui a profité de l'abandon de l'Américain Jack Sock, 107eme joueur mondial, qui menait 6-3, 7-5, 0-6, 0-1 après 2h27 de jeu, pour le Canadien Denis Shapovalov, 21eme joueur mondial et tête de série n°19, contre le Suisse Marc-Andrea Huesler, 85eme joueur mondial ((2-6, 6-4, 6-4, 3-6, 6-1) et 3h00 de jeu), pour l'Américain Frances Tiafoe, 26eme joueur mondial et tête de série n°22, contre son compatriote Marcos Giron, 56eme joueur mondial ((7-6 (0), 6-4, 6-3) et 2h12 de jeu) et pour l'Italien Lorenzo Musetti, 30eme joueur mondial et tête de série n°26, contre le Belge David Goffin, 62eme joueur mondial ((3-6, 7-5, 6-4, 3-6, 7-6 (9)) et 4h40 de jeu).