US Open (H) : Moutet termine le travail

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/highlights-corentin-moutet-daniel-evans-CNT000001t0oS0.html"][/EMBED]



Un deuxième Français au troisième tour de l'US Open ! En plus d'Adrian Mannarino, Corentin Moutet sera également au rendez-vous, après sa victoire sur Dan Evans. Le 77eme mondial, qui n'avait jamais remporté un match à New York, a terminé le travail contre Dan Evans (31eme) en s'imposant 4-6, 6-3, 7-6, 7-6 en 4h16. Jeudi, les deux joueurs avaient été interrompus par la pluie alors que Moutet menait 6-5 dans le troisième set. Il a obtenu deux balles de set dès la reprise, mais Evans a finalement envoyé les deux hommes au tie-break. Un jeu décisif où Moutet, mené 4-2, a inversé la tendance pour l'emporter 7-5. La quatrième manche a mal débuté pour le Français de 21 ans, qui s'est retrouvé mené 3-0 puis 4-1. Mais il a puisé dans ses ressources pour égaliser à 4-4 et finalement remporter très facilement le tie-break (7-1). Il termine ce match avec 58 coups gagnants contre 54 fautes directes (50 et 57 pour Evans), et 6 balles de break converties sur 18. C'est donc lui qui affrontera samedi Felix Auger-Aliassime (20 ans, 21eme), qui l'a dominé en quatre sets l'an passé à Wimbledon. Un gros challenge !



US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



3eme tour

Djokovic (SER, n°1) - Struff (ALL, n°28)

Carreno Busta (ESP, n°20) - Berankis (LIT)

Shapovalov (CAN, n°12) - Fritz (USA, n°19)

Goffin (BEL, n°7) bat Krajinovic (SER, n°26) : 6-1, 7-6 (5), 6-4



Tsitsipas (GRE, n°4) - Coric (CRO, n°27)

Thompson (AUS) - Kukushkin (KAZ)

Davidovich Fokina (ESP) bat Norrie (GBR) : 7-6 (2), 4-6, 6-2, 6-1

Mannarino (FRA, n°32) - A.Zverev (ALL, n°5)



Berrettini (ITA, n°6) - Ruud (NOR, n°30)

Caruso (ITA) - Rublev (RUS, n°10)

Fucsovics (HON) - Tiafoe (USA)

Wolf (USA, WC) - Medvedev (RUS, n°3)



Bautista Agut (ARG, n°8) - Pospisil (CAN)

De Minaur (AUS, n°21) - Khachanov (RUS, n°11)

Auger-Aliassime (CAN, n°15) - Moutet (FRA)

Cilic (CRO n°31) - Thiem (AUT, n°2)