US Open (H) : Moutet fait tomber van de Zandschulp

Les Français sont décidément en verve à Flushing Meadows. Au lendemain du succès de Clara Burel sur Elena Rybakina, c’est Corentin Moutet qui a fait mentir les pronostics à l’occasion de son duel face à Botic van de Zandschulp, tête de série numéro 21 de l’US Open. Le 112eme mondial a démarré la rencontre très fort. En effet, si le Néerlandais a remporté son premier jeu de service, il a ensuite sombré. Convertissant ses deux balles de break, Corentin Moutet a rapidement mené quatre jeux à un. Le 22eme mondial a toutefois réagi mais n’a été en mesure que d’effacer un de ses deux breaks de retard. Dès lors, les débats se sont équilibrés et c’est sur son service, à la deuxième balle de set, que Corentin Moutet a validé son très bon début de match. Toutefois, une réaction de Botic van de Zandschulp était attendue et le Néerlandais n’a pas manqué à l’appel. Remportant les cinq premiers jeux de la deuxième manche sans jamais avoir été inquiété sur sa mise en jeu, le 22eme mondial n’a quasiment rien laissé au Français, si ce n’est un maigre jeu de service remporté blanc avant que ce dernier ne voit la manche lui échapper.Néanmoins, le Tricolore n’avait pas dit son dernier mot et, après un premier jeu compliqué avec une balle de break sauvé, il a retrouvé des couleurs. Prenant blanc le service de Botic van de Zandschulp, Corentin Moutet a aisément mené quatre jeux à un. Un ascendant que le 112eme mondial a consolidé quand son adversaire servait pour rester dans le set. Conscient qu’il n’avait plus le droit à l’erreur, le Néerlandais a poussé dès l’entame de la quatrième manche, avec un break blanc obtenu… mais vite perdu dans la foulée. SI les débats se sont équilibrés, la tête de série numéro 21 du tournoi n’a pas su saisir les trois chances de prendre le service de Corentin Moutet qu’il a su se procurer. Des vendanges que Botic van de Zandschulp a fini par regretter. Alors qu’il servait pour rester dans le match, le Néerlandais a craqué. A sa deuxième balle de match, Corentin Moutet a pu conclure (6-4, 1-6, 6-2, 6-4 en 2h57’) et s’assure d’égaler sa meilleure performance à Flushing Meadows. Le Français, repêché après avoir été battu au dernier tour des qualifications, devra se défaire de Pedro Cachin, renversant face à Brandon Holt (1-6, 2-6, 6-1, 7-6, 7-6 en 3h47'), au troisième tour.