US Open (H) : Moutet élimine Cachin et se qualifie pour son premier huitième de finale

Moutet a sauvé une balle de 5-0

Première pour Ruud aussi

La seizième tentative a été la bonne pour Corentin Moutet ! A 23 ans, et pour sa seizième apparition en Grand Chelem (la cinquième à l'US Open), le natif de Neuilly-sur-Seine va découvrir les huitièmes de finale, après sa victoire sur Pedro Cachin., lui qui avait bénéficié du forfait de Novak Djokovic et/ou de Hugo Dellien avant le coup d'envoi du tournoi. Tombeur de Stan Wawrinka et Botic van de Zandschulp lors des deux premiers tours, le jeune Français affrontait le 66eme joueur mondial, qui s'était imposé 7-6 au cinquième set lors de ses deux matchs précédents. Et il a fini par prendre l'ascendant physique, même s'il est passé tout près d'aller disputer un cinquième set : 6-3, 4-6, 6-2, 7-5 en 3h15.Moutet a bien débuté le match en remportant le premier set grâce à des breaks à 1-1 et 5-3, mais il a raté un jeu de service à 1-1 dans le deuxième et n'a pas eu la moindre occasion de revenir, si bien que l'Argentin a égalisé à une manche partout. Heureusement, le Français a réussi à se détacher dans le troisième set en remportant les quatre derniers jeux, et s'est retrouvé mené 4-0, balle de 5-0 en l'espace de quelques minutes. Mais de façon presque aussi soudaine, il a retrouvé le fil de son match, réussissant un débreak, puis un deuxième, pour égaliser à 5-5. Cachin, au bout physiquement, n'a rien pu faire sur son jeu de service à 5-6, s'inclinant dès la première balle de match. Le voilà donc en huitièmes et de retour dans le Top 100 (environ 82eme), ce qui devrait lu assurer une place dans le tableau final du prochain Open d'Australie.En attendant Melbourne, Corentin Moutet sera opposé dimanche au n°7 mondial Casper Ruud, qui a dû batailler pendant 4h22 avant d'éliminer Tommy Paul (34eme) : 7-6, 6-7, 7-6, 5-7, 6-0. Contrairement à ce que laisse penser le score des quatre premiers sets, il y a eu de nombreux breaks lors de ce match : sept en faveur du Norvégien, cinq pour l'Américain.Paul a fini par craquer dans le dernier set et le Norvégien s'offre lui aussi son premier huitième de finale à New York, contre un Moutet qu'il n'a encore jamais affronté.