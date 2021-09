US Open (H) : Medvedev, Rublev et Auger-Aliassime assurent, Ruud surpris, Dimitrov contraint à l'abandon

September 1, 2021 23:40 Lors du 2eme tour à l'US Open, ce mercredi, Daniil Medvedev, Andrey Rublev et Felix Auger-Aliassime se sont imposés et verront le 3eme tour. En revanche, c'est terminé pour Casper Ruud et Grigor Dimitrov.