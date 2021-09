US Open (H) : Medvedev met fin au rêve de van De Zandschulp

C'est la fin d'une belle aventure pour Botic van de Zandschulp. Ce mardi, le Néerlandais, 117eme joueur mondial et issu des qualifications, s'est incliné en quarts de finale de l'US Open 2021, face au Russe Daniil Medvedev, 2eme joueur mondial et tête de série n°2, en quatre sets (6-3, 6-0, 4-6, 7-5) et 2h24 de jeu. Dans la première manche, le Néerlandais a dû sauver une première balle de break d'entrée, avant finalement de céder son premier service. A 1-3, Botic van de Zandschulp s'est ensuite fait double-breaker. A 5-2, le Russe servait pour le set, lorsqu'il a alors finalement perdu l'un de ses deux avantages. Ce n'était que partie remise et même s'il a dû s'y reprendre à quatre fois, il a fini le travail, prenant un troisième service à son adversaire d'un soir (6-3). La deuxième manche fut ensuite à sens unique, avec une roue de bicyclette infligée par Daniil Medvedev (6-0).

Van de Zandschulp a bien réagi dans la troisième manche

Loin de se désunir pour autant, le 117eme joueur mondial s'est parfaitement bien repris dans la troisième manche avec, dans un premier temps, trois balles de break d'entrée, avant finalement de prendre le service de son adversaire à 2-2. Un avantage suffisant et qui lui a ensuite permis de s'adjuger ce fameux troisième set (6-4). Mais la marche était décidément bien trop haute. Dans la quatrième et dernière manche, les deux joueurs ont alors fait jeu égal durant les neuf premiers jeux. A 5-4, le numéro deux mondial s'est alors procuré une première balle de match, sur le service de son adversaire, mais sans réussir à la convertir. Une conclusion qui n'a pas tardé plus longtemps et c'est sur la mise en jeu suivante du Néerlandais que Daniil Medvedev a officiellement mis fin au rêve de Botic van de Zanschulp (7-5). Dans le dernier carré, la tête de série n°2 affrontera le vainqueur de la rencontre qui opposera le Canadien Felix Auger-Aliassime, 15eme joueur mondial et tête de série n°12, à l'Espagnol Carlos Alcaraz, 55eme joueur mondial.