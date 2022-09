US Open (H) : Medvedev face à Kyrgios en huitièmes de finale

WE ARE SO READY pic.twitter.com/RPNsOFm6WW

Kyrgios prêt pour un grand défi

Le choc tant attendu aura bien lieu ! Tenant du titre à Flushing Meadows, Daniil Medvedev va croiser le fer avec Nick Kyrgios, récent finaliste de Wimbledon, lors des huitièmes de finale de l’US Open. Le numéro un mondial n’a pas connu trop de problèmes pour venir à bout de Yibing Wu. Si l’entame de match a été équilibrée, c’est bien le Russe qui a fait le break en premier dans un septième jeu remporté blanc. Néanmoins, la tête de série numéro 1 a connu un moment de déconcentration et perdu immédiatement ce jeu de service d’avance. Sachant se reprendre, Daniil Medvedev a repris la main puis, après avoir écarté trois balles de débreak, a empoché le premier set. La suite du match a été bien plus à l’avantage du numéro 1 mondial. Prenant deux fois d’entrée le service de Yibing Wu afin de mener quatre jeux à rien, Daniil Medvedev n’a connu qu’une seule alerte dans cette deuxième manche avec deux balles de débreak alors qu’il menait quatre jeux à rien. A la quatrième balle de set, le Russe a corsé l’addition. Dépassé dans l’échange, Yibing Wu n’a plus été en mesure de déranger Daniil Medvedev dans une troisième manche à sens unique. Prenant deux fois le service du Chinois, le numéro 1 mondial a conclu la rencontre sans forcer et sur un dernier jeu blanc (6-4, 6-2, 6-2 en 1h57’).La donne ne sera toutefois pas la même en huitièmes de finale car Nick Kyrgios reste sur la lancée d’un Wimbledon réussi et d’une saison sur dur intéressante. L’Australien, tête de série numéro 23, s’est imposé nettement face à Jeffrey John Wolf. Après une entame de match favorable aux serveurs, avec un seul point remporté à la relance par l’Américain lors des quatre premiers jeux, c’est Nick Kyrgios qui a trouvé la faille avant de préserver ce break d’avance. La deuxième balle de set lui a alors offert le gain de la manche. Si Jeffrey John Wolf a alors lancé le deuxième set en remportant sa mise en jeu, il a ensuite pris le bouillon. Prenant deux fois le service du 87eme mondial, Nick Kyrgios a enchaîné cinq jeux de suite, non sans avoir eu deux balles de débreak à écarter en chemin. Plus à sa main sur la fin de set, c’est sur un jeu blanc que le natif de Canberra a corsé l’addition. La troisième manche a alors vu les serveurs être mis en grande difficulté et les balles de break se sont multipliées mais seul Nick Kyrgios a su en convertir une pour prendre un ascendant qui s’est avéré définitif. Sur le service de l’Américain, l’Australien a conclu à sa deuxième balle de match (6-4, 6-2, 6-3 en 1h56’). Pablo Carreño Busta s’est également qualifié aux dépens d’Alex de Minaur (6-1, 6-1, 3-6, 7-6 en 2h57’) pour rejoindre Karen Khachanov en huitièmes de finale.