Dans un tableau où les cartes sont redistribuées avec les nombreux forfaits, Daniil Medvedev pourrait créer la sensation. Un an après sa finale à l'US Open, le Russe a impressionné pour son entrée en lice. Il n'a fait qu'une bouchée de Federico Delbonis : 6-1, 6-2, 6-4. Cette victoire en moins de deux heures lance parfaitement la tête de série numéro 3 du tournoi. Grigor Dimitrov face à Tommy Paul (6-4, 6-3, 6-1), Milos Raonic contre Leonardo Meyer (6-3, 6-2, 6-3) et Alex De Minaur pour triompher d'Andrej Martin (6-4, 6-3, 7-5) ont aussi été expéditifs. En 2h03, Matteo Berrettini a aussi montré des choses très intéressantes face à Go Soeda. Après une première manche accrochée qui s'est jouée au tie-break, l'Italien a livré un véritable récital, remportant notamment le deuxième set en à peine 25 minutes. Jamais breaké, il a misé sur un incroyable jeu de service et 49 points gagnants pour accéder au deuxième tour.

Quelques surprises pour conclure le premier tour

Avec la défaite de Nikoloz Basilashvili contre John Milman, une nouvelle tête de série de l'US Open 2020 est tombée (6-1, 6-4, 6-4). Si l'issue à sens unique de cette rencontre a pu surprendre, ça n'a pas été la plus grande surprise du jour. Guido Pella, tête de série numéro 29 du tournoi, a été éliminé par un invité Jeffrey Wolf. L'Américain, 138eme mondial n'a pas tremblé et a su se relancer après un deuxième set où il n'a pas marqué le moindre jeu (6-2, 0-6, 6-3, 6-3). Enfin, la belle histoire du jour profite à Ernesto Escobedo. Présent pour jouer en double, le 185eme mondial a été sollicité pour intégrer le tableau de simple après le test positif de Benoît Paire au Covid-19. En trois sets, il a pris le meilleur sur Kamil Majchrzak (7-6(3), 6-2, 6-3) et se qualifie pour le deuxième tour.

Thiem ne rate pas son entrée

A côté de son sujet la semaine passée à Cincinnati, Dominic Thiem n’a pas manqué son entrée dans l’US Open. L’Autrichien, tête de série numéro 2, n’a pas trop eu à s’employer pour venir à bout de Jaume Munar. Accroché dans la première manche, qu’il a fini par remporter de haute lutte au jeu décisif, le numéro 3 mondial a finalement su accélérer dans la deuxième manche, alignant trois jeux pour prendre le large. Blessé, l’Espagnol a alors jeté l’éponge après un peu moins de deux heures de jeu (7-6, 6-3, 0-0). Dominic Thiem retrouvera au deuxième tour l’Indien Sumit Nagal, vainqueur de l’Américain Bradley Klahn (6-1, 6-3, 3-6, 6-1 en 2h13’). Dans la partie basse du tableau, la tête de série numéro 23 Daniel Evans a écarté de son chemin le Brésilien Thiago Seyboth Wild. Le Britannique s'est imposé en trois manches après 2h17' de match (6-2, 6-1, 7-6).

Murray revient de très loin, Cilic aussi

Andy Murray, de son côté, s’en est sorti de justesse face à Yoshihito Nishioka. Le Japonais a mené deux manches à rien après moins de deux heures de jeu avant de subir le retour de flamme de l’Ecossais. Revenu à une seule manche, le 115eme mondial a dû sauver une balle de match juste avant d’emmener son adversaire au jeu décisif qui lui a permis de revenir à hauteur. Avec le break dans le cinquième jeu de la dernière manche, Yoshihito Nishioka a pensé avoir fait le plus dur mais c’était sans compter sur Andy Murray. Ce dernier est revenu à hauteur dans la foulée avant de mettre un dernier coup de reins pour prendre le service du Japonais et s’imposer après 4h39’ d’affrontement (4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 6-4). Un duel face à Félix Auger-Aliassime attend l’Ecossais au deuxième tour. Le Canadien, tête de série numéro 15, a été poussé dans ses retranchements par Thiago Monteiro. Le Brésilien, 83eme joueur mondial, a su revenir à une manche partout avant de pousser son adversaire au jeu décisif dans les troisième et quatrième manches, qu’il a fini par perdre (6-3, 6-7, 7-6, 7-6 en 3h56’). Un retour du diable vauvert que Marin Cilic a également vécu. Le Croate, tête de série numéro 31, s’est retrouvé mené deux manches à rien par l’Américain Denis Kudla avant de reprendre la main et, de haute lutte, se qualifier en cinq manches (6-7, 3-6, 7-5, 7-5, 6-3) pour affronter au deuxième tour Norbert Gombos, tombeur de Radu Albot (6-4, 6-1, 6-4).

Ruud et Khachanov ont aussi réussi leurs come-backs !

Tête de série numéro 30, Casper Ruud a réalisé un come-back face à Mackenzie McDonald. Après avoir cédé les deux premières manches, le Norvégien a parfaitement réagi pour s’imposer en cinq sets (4-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 en 3h45’) et rejoindre le Finlandais Emil Ruusuvuori, vainqueur d’Aljaz Bedene en cinq manches (6-3, 3-6, 6-1, 4-6, 6-1). Un autre come-back a été signé par Karen Khachanov. Le Russe, tête de série numéro 11, a été en grande difficulté face à Jannik Sinner. L’Italien a remporté les deux premières manches avant de sombrer et de voir revenir son adversaire en moins d’une heure. La dernière manche, plus accrochée, s’est conclue par un jeu décisif où le Russe a fait parler l’expérience pour s’imposer à sa première balle de match (3-6, 6-7, 6-2, 6-0, 7-6 en 3h42’). Karen Khachanov retrouvera son compatriote Andrey Kuznetsov, tombeur de Sam Querrey (6-4, 7-6, 6-2) au deuxième tour.



US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) bat Dzumhur (BOS) : 6-1, 6-4, 6-1

Edmund (GBR) bat Bublik (KAZ) : 2-6, 7-5, 7-5, 6-0

Mmoh (USA, WC) bat J.Sousa (POR) : 6-2, 7-5, 2-6, 6-1

Struff (ALL, n°28) bat Martinez (ESP) : 6-0, 7-5, 6-1



Carreno Busta (ESP, n°20) bat Uchiyama (JAP) : 4-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-3

Krueger (USA, WC) bat P.Sousa (POR) : 3-6, 6-2, 7-5, 6-3

Berankis (LIT) bat Gaio (ITA) : 7-6 (3), 4-6, 6-4, 6-4

Johnson (USA) bat Isner (USA, n°16) : 6-7 (5), 6-3, 6-7 (5), 6-3, 7-6 (3)



Shapovalov (CAN, n°12) bat Korda (USA, WC) : 6-4, 4-6, 6-3, 6-2

Kwon (CdS) bat Kwiatkowski (USA, WC) : 3-6, 7-6 (4), 6-1, 6-2

Simon (FRA) bat Safwat (EGY) : 6-1, 6-4, 6-4

Fritz (USA, n°19) bat Koepfer (ALL) : 6-7 (9), 6-3, 6-2, 6-4



Krajinovic (SER, n°26) bat Ymer (SUE) : 6-2, 7-6 (3), 6-3

Giron (USA) bat Polmans (AUS) : 6-4, 6-7 (5), 3-6, 6-4, 6-2

Harris (AFS) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 7-5, 6-2

Goffin (BEL, n°7) bat Opelka (USA) : 7-6 (2), 3-6, 6-1, 6-4



Tsitsipas (GRE, n°4) bat Ramos Vinolas (ESP) : 6-2, 6-1, 6-1

Cressy (USA, WC) bat Kovalik (SLQ) : 6-1, 2-6, 6-4, 6-4

Londero (ARG) bat Donskoy (RUS) : 6-3, 6-3, 7-5

Coric (CRO, n°27) bat Andujar (ESP) : 7-5, 6-3, 6-1



Gerasimov (BIE) bat Lajovic (SER, n°18) : 6-1, 4-6, 6-4, 6-4

Thompson (AUS) bat Travaglia (ITA) : 6-3, 6-4, 4-6, 6-2

Kukushkin (KAZ) bat Balazs (HON) : 6-4, 7-5, 6-4

Garin (CHI, n°13) bat Blanch (USA, WC) : 4-6, 5-7, 6-4, 6-4, 6-2



Norrie (GBR) bat Schwartzman (ARG, n°9) : 3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 7-5

Coria (ARG) bat Jung (TPE) : 2-6, 4-6, 6-4, 6-1, 2-0 (abandon)

Davidovich Fokina (ESP) bat Novak (AUT) : 3-6, 6-4, 6-3, 1-6, 6-0

Hurkacz (POL, n°24) bat Gojowczyk (ALL) : 6-3, 6-4, 6-4



Mannarino (FRA, n°32) bat Sonego (ITA) : 6-1, 6-4, 2-6, 6-3

Sock (USA) bat Cuevas (URU) : 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6 (2)

Nakashima (USA) bat Lorenzi (ITA) : 6-3, 6-2, 7-6(3)

A.Zverev (ALL, n°5) bat Anderson (AFS) : 7-6(2), 5-7, 6-3, 7-5



Berretini (ITA, n°6) bat Soeda (JAP) : 7-6(5), 6-1, 6-4

Humbert (FRA) bat Sugita (JAP) : 6-3, 6-4, 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Bedene (SLO) : 6-3, 3-6, 6-1, 4-6, 6-1

Ruud (NOR, n°30) bat McDonald (USA) : 4-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-2



Escobedo (USA, Alt) bat Majchrzak (POL) : 7-6(3), 6-2, 6-3

Caruso (ITA) bat Duckworth (AUS) : 4-6, 7-5, 7-5, 6-2

Barrère (FRA) bat Daniel (JAP) : 6-3, 6-4, 3-6, 6-1

Rublev (RUS, n°10) bat Chardy (FRA) : 6-4, 6-4, 6-3



Dimitrov (BUL, n°14) bat Paul (USA) : 6-4, 6-3, 6-1

Fucsovics (HON) bat Dellien (BOL) : 6-3, 6-3, 6-1

Tiafoe (USA) bat Seppi (ITA) : 4-6, 6-3, 6-4, 7-5

Millman (AUS) bat Basilashvili (GEO, n°22) : 6-1, 6-4, 6-4



Wolf (USA, WC) bat Pella (ARG, n°29) : 6-2, 0-6, 6-3, 6-3

Carballes Baena (ESP) bat Lopez (ESP) : 3-6, 7-6(5), 6-4, 6-3

O'Connell (AUS) bat Djere (SER) : 4-6, 6-4, 7-6(2), 6-4

Medvedev (RUS, n°3) bat Delbonis (ARG) : 6-1, 6-2, 6-4



Bautista Agut (ARG, n°8) bat Sandgren (USA) : 6-4, 6-4, 7-6(3)

Kecmanovic (SER) bat Mager (ITA) : 6-4, 6-4, 6-7(6), 3-6, 6-2

Pospisil (CAN) bat Kohlschreiber (ALL) : 7-6(4), 7-5, 7-6(3)

Raonic (CAN, n°25) bat Mayer (ARG) : 6-3, 6-2, 6-3



De Minaur (AUS, n°21) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-3, 7-5

Gasquet (FRA) bat Karlovic (CRO) : 7-6(0), 7-6(4), 6-1

Kuznetsov (RUS) bat Querrey (USA) : 6-4, 6-6 (6), 6-2

Khachanov (RUS, n°11) bat Sinner (ITA) : 3-6, 6-7 (7), 6-2, 6-0, 7-6 (4)



Auger-Aliassime (CAN, n°15) bat Monteiro (BRE) : 6-3, 6-7 (7), 7-6 (6), 7-6 (6)

Murray (GBR) bat Nishioka (JAP) : 4-6, 4-6, 7-6 (5), 7-6 (4), 6-4

Moutet (FRA) bat Vesely (RTC) : 6-4, 6-4, 7-5

Evans (GBR, n°23) bat Seyboth Wild (BRE) : 6-2, 6-1, 7-6 (5)



Cilic (CRO, n°31) bat Kudla (USA) : 6-7 (3), 3-6, 7-5, 7-5, 6-3

Gombos (SLQ) bat Albot (MDA) : 6-4, 6-1, 6-4

Nagal (IND) bat Klahn (USA) : 6-1, 6-3, 3-6, 6-1

Thiem (AUT, n°2) bat Munar (ESP) : 7-6 (6), 6-3, 0-0 abandon