US Open (H) : Medvedev assure face à Rinderknech

Daniil Medvedev avance sereinement dans cet US Open. Après une entrée en lice facile face à Stefan Kozlov, le Russe a remis ça cette nuit au 2eme tour face au Français Arthur Rinderknech avec une victoire à la clef en trois sets (6-2, 7-5, 6-3) et 2h13 de jeu. Sur le court Arthur Ashe, le vainqueur ici l'an dernier n'a pas eu à forcer son talent pour s'en sortir et s'est d'ailleurs rapidement envolé dans ce match en prenant d'entrée deux fois le service du Français. Proche de conclure à 5-2, le numéro un mondial a finalement dû attendre le jeu suivant pour empocher la première manche. Derrière, si le Varois a tenté de réagir, il a finalement vu son adversaire lui prendre son service en fin de set, à 5-5, pour conclure ensuite. Dos au mur, le 58eme mondial n'a alors pas pu trouver les solutions pour gêner Medvedev, qui a réalisé un nouveau break, à 3-2, pour faire la différence dans la troisième et dernière manche.

Medvedev insatisfait de son niveau

Quelques jeux plus tard, le Russe a validé son ticket pour le 3eme tour à Flushing Meadows en prenant une dernière fois le service de Rinderknech. « Je ne suis pas très content de mon niveau, même si je sais qu'il est parfois très difficile de jouer ici la nuit. (...) Le match n'a pas bien commencé, mais dans l'ensemble, je suis satisfait du niveau du troisième set, qui est excellent. À la fin du match, je m'améliorais, même s'il était assez tard. (...) Le plus important, c'est de gagner, de rester dans le tournoi, d'essayer d'aller le plus loin possible et de monter de niveau quand les adversaires deviennent plus forts », a par la suite déclaré Medvedev, face à la presse. Au prochain tour, ce vendredi, le numéro un mondial défiera le Chinois Yibing Wu. Issu des qualifications, ce dernier continue son bon début de tournoi à New York.