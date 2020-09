[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/highlights-corentin-moutet-daniel-evans-CNT000001t0oS0.html"][/EMBED]



Adrian Mannarino ne gardera pas un grand souvenir de son US Open 2020. Et que dire de sa journée de vendredi, qu'il fera forcément tout pour oublier au plus vite. Il faut dire que le Français et tête de série numéro 32 à New York cette année n'a pas été épargné par le sort. Après avoir pensé qu'il ne serait pas autorisé à disputer son match face à Alexander Zverev en vertu du nouveau protocole mis en place par les organisateurs et suite à son contact rapproché avec Benoît Paire (l'USTA et le gouverneur de New York souhaitaient - et souhaiteraient toujours - que notre représentant reste confiné dans sa chambre d'hôtel sans en sortir jusqu'au 11 septembre), le Francilien, au bout de nombreuses heures de discussion, s'est finalement présenté sur le court. Malheureusement pour lui, malgré un premier set remporté au jeu décisif (7-4) face au numéro 7 mondial, il n'a pas tenu la distance (défaite 6-7, 6-4, 6-2, 6-2 en 2h56). De surcroît pas aidé par une douleur aux adducteurs apparue dans le deuxième set, Mannarino s'est tout d'abord fait rejoindre par l'Allemand, avant de boire la tasse dans les deux sets suivants, comme incapable de retrouver le niveau qui lui avait permis de prendre les devants dans cette partie puis de se procurer une balle de break (effacée par Zverev) à 3-3 dans la deuxième manche.

Moutet termine le travail

Un deuxième Français au troisième tour de l'US Open ! Corentin Moutet sera également au rendez-vous, après sa victoire sur Dan Evans. Le 77eme mondial, qui n'avait jamais remporté un match à New York, a terminé le travail contre Dan Evans (31eme) en s'imposant 4-6, 6-3, 7-6, 7-6 en 4h16. Jeudi, les deux joueurs avaient été interrompus par la pluie alors que Moutet menait 6-5 dans le troisième set. Il a obtenu deux balles de set dès la reprise, mais Evans a finalement envoyé les deux hommes au tie-break. Un jeu décisif où Moutet, mené 4-2, a inversé la tendance pour l'emporter 7-5. La quatrième manche a mal débuté pour le Français de 21 ans, qui s'est retrouvé mené 3-0 puis 4-1. Mais il a puisé dans ses ressources pour égaliser à 4-4 et finalement remporter très facilement le tie-break (7-1). Il termine ce match avec 58 coups gagnants contre 54 fautes directes (50 et 57 pour Evans), et 6 balles de break converties sur 18. C'est donc lui qui affrontera samedi Felix Auger-Aliassime (20 ans, 21eme), qui l'a dominé en quatre sets l'an passé à Wimbledon. Un gros challenge !



US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



3eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Struff (ALL, n°28) : 6-3, 6-3, 6-1

Carreno Busta (ESP, n°20) bat Berankis (LIT) : 6-4, 6-3, 6-2

Shapovalov (CAN, n°12) bat Fritz (USA, n°19) : 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (5), 6-2

Goffin (BEL, n°7) bat Krajinovic (SER, n°26) : 6-1, 7-6 (5), 6-4



Coric (CRO, n°27) bat Tsitsipas (GRE, n°4) : 6-7 (2), 4-6, 6-4, 5-7, 7-6 (4)

Thompson (AUS) bat Kukushkin (KAZ) : 7-5, 6-4, 6-1

Davidovich Fokina (ESP) bat Norrie (GBR) : 7-6 (2), 4-6, 6-2, 6-1

A.Zverev (ALL, n°5) bat Mannarino (FRA, n°32) : 6-7 (4), 6-4, 6-2, 6-2



Berrettini (ITA, n°6) - Ruud (NOR, n°30)

Caruso (ITA) - Rublev (RUS, n°10)

Fucsovics (HON) - Tiafoe (USA)

Wolf (USA, WC) - Medvedev (RUS, n°3)



Bautista Agut (ARG, n°8) - Pospisil (CAN)

De Minaur (AUS, n°21) - Khachanov (RUS, n°11)

Auger-Aliassime (CAN, n°15) - Moutet (FRA)

Cilic (CRO n°31) - Thiem (AUT, n°2)