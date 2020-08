US Open (H) : Mannarino et Simon continuent le sans faute français

Les Français ont évité les pièges lors de la première journée de l'US Open 2020. Malgré le contexte particulier, Adrian Mannarino et Gilles Simon ont fait respecter la logique face à Lorenzo Sonego (6-1, 6-4, 2-6, 6-3) et Mohamed Safwat (6-1, 6-4, 6-4).



Le premier a très bien honoré son statut de tête de série malgré quelques difficultés dans le troisième set. Face à la qualité du service adverse, Mannarino a su breaker son adversaire à sept reprises. Et en marquant moins de points gagnants que l'Italien. Ses montées au filet lui ont fait mal. L'entame de match avait été idéale avec un premier set bouclé en 34 minutes. La suite a été un peu plus compliquée avec le réveil du 46eme au classement ATP. Meilleur, le Français a su accélérer au bon moment pour remporter le deuxième set sur le service de son adversaire. Si la troisième manche a été perdue quand Sonego a gagné cinq jeux consécutifs, Mannarino s'est remis dans le sens de la marche malgré un break concédé dès l'entame du quatrième set. Il a retrouvé sa capacité à enchaîner en débreakant puis en prenant le service adverse dans la foulée. Une marche en avant qui s'est terminée avec une qualification en 2h44 et qui pourrait se poursuivre face au vainqueur du duel Sock-Cuevas.



Pour Gilles Simon, la difficulté a été un peu moins importante et le match un peu plus court. Le Niçois a éliminé l'Egyptien Mohamed Safwat sans trembler. Face à un joueur qui n'a jamais dépassé le premier tour d'un tournoi du Grand Chelem, il a parfaitement servi. Sa domination a été évidente et son adversaire dépassé. Le 135eme mondiale a commis 46 fautes directes. Un manque de justesse sanctionnée par le Français. Gilles Simon a commencé le match avec deux manches parfaitement maitrisées. Même s'il a été breaké dans le dernier set, il a su débreaker dans la foulée pour gagner cinq des six derniers jeux du match. Au prochain tour, le défi sera un peu plus relevé face à Taylor Fritz ou Dominik Koepfer.



US OPEN (New York, Etats-Unis, Grand Chelem, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Dzumhur (BOS)

Edmund (GBR) - Bublik (KAZ)

J.Sousa (POR) - Mmoh (USA, WC)

Martinez (ESP) - Struff (ALL, n°28)



Carreno Busta (ESP, n°20) - Uchiyama (JAP)

Krueger (USA, WC) - P.Sousa (POR)

Gaio (ITA) - Berankis (LIT)

Johnson (USA) - Isner (USA, n°16)



Shapovalov (CAN, n°12) bat Korda (USA, WC) : 6-4, 4-6, 6-3, 6-2

Kwiatkowski (USA, WC) - Kwon (CdS)

Simon (FRA) bat Safwat (EGY) : 6-1, 6-4, 6-4

Koepfer (ALL) - Fritz (USA, n°19)



Krajinovic (SER, n°26) - Ymer (SUE)

Giron (USA) - Polmans (AUS)

Harris (AFS) - Cecchinato (ITA)

Opelka (USA) - Goffin (BEL, n°7)



Tsitsipas (GRE, n°4) bat Ramos Vinolas (ESP) : 6-2, 6-1, 6-1

Cressy (USA, WC) - Kovalik (SLQ)

Londero (ARG) bat Donskoy (RUS) : 6-3, 6-3, 7-5

Coric (CRO, n°27) bat Andujar (ESP) : 7-5, 6-3, 6-1



Gerasimov (BIE) bat Lajovic (SER, n°18) : 6-1, 4-6, 6-4, 6-4

Thompson (AUS) bat Travaglia (ITA) : 6-3, 6-4, 4-6, 6-2

Balazs (HON) - Kukushkin (KAZ)

Blanch (USA, WC) - Garin (CHI, n°13)



Norrie (GBR) bat Schwartzman (ARG, n°9) : 3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 7-5

Coria (ARG) bat Jung (TPE) : 2-6, 4-6, 6-4, 6-1, 2-0 (abandon)

Davidovich Fokina (ESP) bat Novak (AUT) : 3-6, 6-4, 6-3, 1-6, 6-0

Hurkacz (POL, n°24) bat Gojowczyk (ALL) : 6-3, 6-4, 6-4



Mannarino (FRA, n°32) bat Sonego (ITA) : 6-1, 6-4, 2-6, 6-3

Sock (USA) - Cuevas (URU)

Nakashima (USA) bat Lorenzi (ITA) : 6-3, 6-2, 7-6(3)

Anderson (AFS) - A.Zverev (ALL, n°5)



Berretini (ITA, n°6) - Soeda (JAP)

Sugita (JAP) - Humbert (FRA)

Ruusuvuori (FIN) - Bedene (SLO)

McDonald (USA) - Ruud (NOR, n°30)



Granollers (ESP, LL) - Majchrzak (POL)

Caruso (ITA) - Duckworth (AUS)

Daniel (JAP) - Barrère (FRA)

Chardy (FRA) - Rublev (RUS, n°10)



Dimitrov (BUL, n°14) - Paul (USA)

Fucsovics (HON) - Dellien (BOL)

Tiafoe (USA) - Seppi (ITA)

Millman (AUS) - Basilashvili (GEO, n°22)



Pella (ARG, n°29) - Wolf (USA, WC)

Lopez (ESP) - Carballes Baena (ESP)

O'Connell (AUS) - Djere (SER)

Delbonis (ARG) - Medvedev (RUS, n°3)



Bautista Agut (ARG, n°8) - Sandgren (USA)

Mager (ITA) - Kecmanovic (SER)

Pospisil (CAN) - Kohlschreiber (ALL)

Mayer (ARG) - Raonic (CAN, n°25)



De Minaur (AUS, n°21) - Martin (SLQ)

Karlovic (CRO) - Gasquet (FRA)

Kuznetsov (RUS) - Querrey (USA)

Sinner (ITA) - Khachanov (RUS, n°11)



Auger-Aliassime (CAN, n°15) - Monteiro (BRE)

Murray (GBR) - Nishioka (JAP)

Moutet (FRA) - Vesely (RTC)

Seyboth Wild (BRE) - Evans (GBR, n°23)



Cilic (CRO, n°31) - Kudla (USA)

Gombos (SLQ) - Albot (MAC)

Nagal (IND) - Klahn (USA)

Munar (ESP) - Thiem (AUT, n°2)