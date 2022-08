US Open (H) : Mannarino éliminé d'entrée

Le vainqueur de Winston Salem, Adrian Mannarino s'incline d'entrée à l'US Open. Il est tombé face à Gijs

Brouwer qui signe le match de sa vie ! #USOpen pic.twitter.com/MSKGvmDKRc

— FFT (@FFTennis) August 30, 2022

Mannarino n’a pas su saisir sa chance

L’euphorie n’a pas duré très longtemps pour Adrian Mannarino. A peine trois jours après avoir ajouté une deuxième ligne à son palmarès à Winston-Salem, le Français a vu son parcours à l’US Open s’achever alors qu’il venait à peine de démarrer. Opposé au Néerlandais Gijs Brouwer, issu des qualifications, le Français s’est incliné en trois sets secs. La première manche donnera sans doute des regrets au 45eme joueur mondial. En effet, lors du cinquième jeu, il a eu trois opportunités de prendre le service de son adversaire sans parvenir à en tirer parti. Le 181eme mondial, quant à lui, s’est montré plus tranchant quand il a su mettre le natif de Soisy-sous-Montmorency en difficulté. Breakant au meilleur des moments, Gijs Brouwer a ensuite pu conclure la manche sur son service. La deuxième manche a connu un déroulement assez similaire mais à la conclusion moins tardive.En effet, après avoir laissé échapper deux nouvelles balles de break, Adrian Mannarino a perdu son service dès le jeu suivant. Alors mené quatre jeux à deux, le Tricolore n’a jamais été en position de se relancer. Une nouvelle fois, c’est sur son service et à la première opportunité de Gijs Brouwer a corsé l’addition dans cette rencontre. Ce dernier a lancé les hostilités dès le troisième jeu de la troisième manche. Mais, cette fois, Adrian Mannarino a su répliquer et prendre à son tour le service du Néerlandais afin de revenir à deux jeux partout. Toutefois, le septième jeu n’a pas tourné en faveur du Français. Un break qui a été celui de trop. Nanti de cet avantage, Gijs Brouwer a serré le jeu et, à la troisième balle de match sur son service, a conclu la rencontre (6-3, 6-4, 6-4 en 2h00’). Un succès qui permet au qualifié néerlandais de rejoindre le deuxième tour, avec David Goffin ou la tête de série numéro 26 Lorenzo Musetti qui sera son adversaire.